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炸北溪管線 美媒稱基地在波蘭

聯合報／ 國際中心／綜合報導
俄羅斯輸出歐洲的「北溪」天然氣管線，去年九月因不明原因爆炸。圖為「北溪二號」爆炸後翌日，外洩的氣體在波羅的海海面形成許多泡泡。（路透）
俄羅斯輸出歐洲的「北溪」天然氣管線，去年九月因不明原因爆炸。圖為「北溪二號」爆炸後翌日，外洩的氣體在波羅的海海面形成許多泡泡。（路透）

華爾街日報十日引述知情人士報導，一個破壞小組以東歐的波蘭為行動基地，去年九月炸毀位於波羅的海的俄羅斯「北溪」天然氣管線。德國調查人員正檢視相關的蛛絲馬跡。

針對疑似涉案的「仙女座號」（Andromeda）遊艇，德方調查人員模擬其事發前、後，為期兩周的航線。知情人士指稱，該小組在「北溪一號」埋設深海炸藥，再讓該遊艇朝波蘭航行。德國當局試圖將從該遊艇上採集的去氧核醣核酸（ＤＮＡ）樣本，和至少一名烏軍士兵做比對。其他調查結果也顯示，波蘭是此一爆破行動的後勤和融資基地。

德國聯邦刑事警察局及波蘭總理辦公室均尚未對此置評。德國媒體三月報導，烏克蘭公民名下一家空殼公司，旗下一間波蘭旅行社擁有的遊艇，可能參與這場攻擊，德國當局正對此進行偵查。不過，烏克蘭總統澤倫斯基七日對德媒聲稱，烏方並未涉及本案。

去年二月俄烏戰爭爆發後，歐洲長久以來依賴俄國輸出天然氣的情況，一下子成為能源和經濟議題以外的政治焦點。北溪管線遭破壞後，進一步促使歐洲國家轉向其他能源供應國。

華盛頓郵報六日引述網路的外洩情資報導，烏克蘭特種部隊一支六人小組，密謀炸毀連結德俄、經波羅的海海底的北溪一號與「北溪二號」。去年九月廿六日，兩個管線竟同一天發生爆炸。

該華郵報導還提到，烏克蘭的最重要友邦美國，早在該管線爆炸的三個月前就已透過一個歐洲情報機構，得知烏克蘭打算破壞該管線。由於管線爆炸的位置，正位於北歐瑞典及丹麥的專屬經濟區（ＥＥＺ），因此這兩國的說法也引發關注。它們均指稱爆炸出於「人為因素」，惟尚未確認幕後黑手。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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