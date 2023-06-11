普亭軍隊「不可戰勝的神話」被摧毀？邊境居民嘆：感覺被俄當局拋棄

「一大早，我們在轟炸和炮擊下離開了小鎮。什麼東西都沒帶。我們被嚇壞了」。舍別基諾（Shebekino）居民加林娜（Galina）告訴德國之聲記者。因為上周四（6月1日）遭受了猛烈的攻擊，她和許多居民都離開了舍別基諾。

俄羅斯貝爾哥羅德州（Belgorod）州長葛拉特卡夫（Vyacheslav Gladkov）表示周五也遭到攻擊，導致2500人逃到臨時庇護所。當地政府安排了一次疏散，但有居民發現難以逃離當地。一位叫做斯維特拉娜（Svetlana）的居民說：「疏散工作組織得很差；更像是口口相傳。提供的熱線號碼打不通。撥號後有一個聲音說，請等待。您所撥打的號碼目前無法使用。我不得不靠自己尋找一個能親自帶我出去的人。」

擁有4萬居民的舍別基諾距離俄烏西南邊境僅有大約5公里。當地人介紹說，過去幾個月裡該地一直斷斷續續地遭到炮擊，但最近一次周四遭到襲擊的強度前所未有，舍別基諾已陷入癱瘓，街上空無一人。當地新聞機構在社交媒體發布的視頻畫面可以看到，街道被煙霧籠罩，建築物被摧毀，道路上處處看到彈殼碎片。當地政府稱在過去48小時內，至少有12人受傷，兩名女性死亡。

親烏克蘭的自由俄羅斯軍團和俄羅斯志願軍團武裝分子周四聲稱，他們已經進入舍別基諾，他們表示「將解放整個俄羅斯，從別爾哥羅德到符拉迪沃斯托克。」烏克蘭政府否認與這些武裝分子有任何牽連，但一名烏克蘭軍方官員承認與這些團體有「合作」。

5月早些時候，這些自稱是由在烏克蘭一方作戰的俄羅斯人組成的志願者團體對別爾哥羅德地區的前線進行了攻擊。觀察家們普遍認為，這些襲擊讓克裡姆林宮感到尷尬，並引發了人們對俄羅斯前線領土可能容易受到攻擊的擔憂。

「我們不知道誰會保護我們」

當地人也很擔心。「我們不知道誰會保護我們，會幫助我們」，一名學生在發布到Telegram的視頻中直接喊話俄羅斯政府，他也表達了生活在該地區的許多人的憤怒。「為什麼我們要逃離這裡？把前線推得遠離我們，拯救貝爾哥羅德和舍別基諾」。

鑑於最近幾周武裝分子在俄羅斯本土的突襲次數越來越多，貝爾哥羅德州的一些居民要求州長宣布該地區進入緊急狀態，以便他們獲得國家賠償。

他們告訴德國之聲感覺到已被當局拋棄了。斯維特拉娜問道「我們的政府需要我們嗎？」、「他們把來自邊境地區的人視為可有可無」。

在接受德國之聲採訪時，一些居民對戰爭持批評態度，不過他們不能公開分享這種觀點，他們解釋說，他們在舍別基諾是少數。一名不願意透露全名的女性說：「我們應該從其他國家的領土撤軍，將克裡米亞和被佔領土歸還烏克蘭；當局必須首先照顧他們自己的國民」。

克裡姆林宮試圖撇清別爾哥羅德的襲擊事件

俄羅斯總統普亭並沒有公開表示對邊境地區遭襲有多大擔憂。周四，在舍別基諾遭到最嚴重襲擊的那一天，他與一些孩子見面時並無表現出異常，其中一個孩子問他是否比聖誕老人更厲害。

當被問及舍別基諾遭到無人機襲擊時，普亭的發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)似乎在淡化這次襲擊，僅僅表示說：「當然，這不能影響特別軍事行動的進程」。

政治分析人士、卡內基國際和平基金會高級研究員斯坦諾瓦亞（Tatiana Stanovaya）周三表示，普亭的策略是「盡可能保持沉默，把失敗說成成功，不糾纏於遭襲的事，這樣就不需要做出反應或找借口了。在與國內機構和精英打交道時，普亭長期以來一直遵循同樣的一條『不要把事情鬧大』。」

但她認為，普亭的慣用伎倆已經開始起反作用。她表示：「人們希望看到強有力的領導，但現在的領導看起來越來越無助和迷茫。」

另外一名政治分析人士、普亭前演講稿撰稿人加利亞莫夫(Abbas Gallyamov)認為，最近對俄羅斯領土的襲擊可能會影響公眾對俄羅斯領導層和烏克蘭戰爭的看法。他在Telegram上說：「貝爾哥羅德的襲擊事件徹底摧毀了普亭軍隊不可戰勝的神話。他們不僅不知道如何前進，他們在防守方面也同樣糟糕」、「沒有什麼能比軟弱更能摧毀一個專制政府下的公眾支持基礎」。

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