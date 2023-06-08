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多圖／洪水吞沒城鎮！烏克蘭水壩被毀 衛星影像見綠色小鎮「一夕黯淡無光」

聯合新聞網／ 綜合報導
烏克蘭的卡科夫卡水壩（Kakhovka Dam）遭到破壞，洪水淹沒街道且持續上漲，當地居民被迫逃離家園。 美聯社
烏克蘭的卡科夫卡水壩（Kakhovka Dam）遭到破壞，洪水淹沒街道且持續上漲，當地居民被迫逃離家園。 美聯社

洪水吞沒小鎮，俄烏戰火未熄，民眾只能眼睜睜看著家園被毀。6月6日，位於烏克蘭南部赫松（Kherson）地區的卡科夫卡水壩（Kakhovka Dam）遭到破壞，洪水淹沒了周邊小鎮，民眾倉皇逃出避難，才不過多久的時間，原先曲徑通幽的鄉鎮已被惡水吞噬，不見街道美景，只見汪洋一片。

水壩被炸出破口，烏克蘭與俄羅斯相互指控是對方所為，白宮也對此案進行評估，但目前仍無確切證據證明是誰下的毒手。烏克蘭當局表示，這次的水患恐成為歐洲10年來最嚴重的環境災難。一名烏克蘭前部長則稱，「這可能是自車諾比核災以來最嚴重的生態災難」。

烏克蘭卡科夫卡水壩遭炸毀。 圖／聯合報提供
烏克蘭卡科夫卡水壩遭炸毀。 圖／聯合報提供

水壩遭毀後大量洪水洩出，水勢兇猛，烏克蘭城鎮的建築物幾乎都被泡在水裡，僅能看見部分房屋的屋頂。從衛星影像圖更能看見事發前後驚人對比，原先綠意盎然的城鎮彷彿失去顏色，被灰暗的惡水侵蝕。

從衛星影像圖可見，洪水摧毀了烏克蘭的城鎮。上圖於今年5月15日拍攝，下圖則為6月7日的景象。 美聯社
從衛星影像圖可見，洪水摧毀了烏克蘭的城鎮。上圖於今年5月15日拍攝，下圖則為6月7日的景象。 美聯社

圖為馬薩爾科技拍攝的衛星影像圖，水庫遭破壞後，洪水幾乎吞沒城鎮。上圖為今年5月15日拍攝的街景圖，下圖為6月7日遇洪患後的景象。 美聯社
圖為馬薩爾科技拍攝的衛星影像圖，水庫遭破壞後，洪水幾乎吞沒城鎮。上圖為今年5月15日拍攝的街景圖，下圖為6月7日遇洪患後的景象。 美聯社

卡科夫卡水壩橫跨第聶伯河，位置處在烏克蘭赫松近克里米亞半島的俄羅斯控制區。該水壩建造於蘇聯時代，蓄水量達18.2立方公里，不僅是烏克蘭南部及克里米亞半島重要的灌溉、飲用水來源，同時也是札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia）的冷卻水供水水庫

圖為馬薩爾科技拍攝的衛星影像圖，卡科夫卡水壩被破壞後的模樣。 美聯社
圖為馬薩爾科技拍攝的衛星影像圖，卡科夫卡水壩被破壞後的模樣。 美聯社

卡科夫卡水壩（Kakhovka Dam）遭到破壞，俄烏雙方互控對方下手。 美聯社
卡科夫卡水壩（Kakhovka Dam）遭到破壞，俄烏雙方互控對方下手。 美聯社

水壩內的洪水傾洩而出，第聶伯河下游的居民倉皇撤離，許多人被迫拋下家園，帶著家當與寵物逃命。洪患使下游的農地及鄉鎮淪為「水中都市」，當地農業恐受到嚴重衝擊，且影響恐持續好幾年。許多專家也擔心，洪患可能讓當地的生態系統受損，且難以恢復。

圖為烏克蘭赫松，大壩決堤後城鎮被洪水淹沒。 路透社
圖為烏克蘭赫松，大壩決堤後城鎮被洪水淹沒。 路透社

卡科夫卡水壩的洪水洩出，當地居民在淹水的街道上行走，準備撤離家園。 路透社
卡科夫卡水壩的洪水洩出，當地居民在淹水的街道上行走，準備撤離家園。 路透社

烏克蘭赫松遭遇洪患，民眾急忙跑到街上，試圖搶救愛車。 路透社
烏克蘭赫松遭遇洪患，民眾急忙跑到街上，試圖搶救愛車。 路透社

惡水闖入家園，烏克蘭居民無奈看著淹水的住處。 路透社
惡水闖入家園，烏克蘭居民無奈看著淹水的住處。 路透社

卡科夫卡水壩被毀，當地居民被迫在淹水的路段上騎乘腳踏車。 美聯社
卡科夫卡水壩被毀，當地居民被迫在淹水的路段上騎乘腳踏車。 美聯社

卡科夫卡水壩被破壞，洪水淹沒附近的住宅區。 路透社
卡科夫卡水壩被破壞，洪水淹沒附近的住宅區。 路透社

札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia）需要卡科夫卡水壩供水，但隨著水壩被毀，許多人也擔憂核電廠是否受影響。國際原子能總署（IAEA）表示，目前的狀況已獲控制沒有危險，但也警示，目前用來冷卻反應爐的水恐撐不到6個月。

烏克蘭應急工作人員穿著防護裝，在札波羅熱核電廠參加培訓。 美聯社
烏克蘭應急工作人員穿著防護裝，在札波羅熱核電廠參加培訓。 美聯社

圖為札波羅熱核電廠。 路透社
圖為札波羅熱核電廠。 路透社

烏克蘭洪水氾濫，總統澤倫斯基也前往赫松地區，視察大壩毀壞後的洪災，並與當地官員討論救災事宜。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 大壩 水庫 洪水 核電 建築

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