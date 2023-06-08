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烏南水壩遭毀 「車諾比後最大災難」

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
城鎮一片狼藉 卡科夫卡大壩被炸後，烏克蘭赫松市的街道七日被大水淹沒。（美聯社）
城鎮一片狼藉 卡科夫卡大壩被炸後，烏克蘭赫松市的街道七日被大水淹沒。（美聯社）

烏克蘭南部卡科夫卡水壩遭破壞後，七日洪水持續高漲，水壩所在的聶伯河沿岸數十座城鎮和村莊遭水患襲擊，聯合國估計約四萬二千人失去家園，烏克蘭副外長梅爾尼克將事件稱為「車諾比（核災）以來歐洲最慘重的環境災難」。

時值烏克蘭反攻的關鍵時刻，由於聶伯河在南部赫松地區分隔俄、烏兩軍控制地，水壩遭毀的後續效應也可能影響戰局發展。

俄烏兩國目前未釋出傷亡數字，且相互指責對方炸毀大壩。土耳其總統厄多安七日分別致電給俄國總統普亭和烏克蘭總統澤倫斯基，建議成立跨國委員會調查真相。

烏克蘭控制的局部赫松地區官員表示，洪水估計在七日達到高峰，水淹西岸二千戶住家。由於洪水襲擊供應三百萬人用電的卡科夫卡水力發電廠，俄國占領的赫松地區當局也在七日宣布緊急狀態。

美聯社引述官員說法指出，在俄國控制的河流東岸有約二點二萬名居民受洪水威脅，而在西岸的烏克蘭控制區則有一點六萬人，撤離行動六日已開始。

烏克蘭指控俄羅斯炸毀水壩，干擾已經啟動的烏軍反攻。烏國軍方指稱俄國此舉意在妨礙烏國行軍，俄國則反控是烏國動手，轉移焦點。一名西方官員稱，美國等國情報單位正在調查幕後主使，傾向認定俄國動手。烏國總統澤倫斯基表示，烏軍不會受制水壩被毀，矢言「仍然會解放我們的所有領土」。

雖然基輔當局對反攻確切目標守口如瓶，但軍事專家指出烏軍其中一個主要目標，可能是阻斷連結俄羅斯與其自烏國併吞的克里米亞半島的陸橋，而水壩洪水蔓延的地區，就是可能的作戰動線之一。

但軍事專家認為，烏軍跨河突襲可能性低，因為難度和成本偏高，且烏軍缺少兩棲作戰能力。專家並指出，由於如今渡河困難，俄方可能自西南方重新部署資源，強化前線其他區域，而洪水也可能沖走俄軍在當地的防禦工事和地雷區，會對當地民眾形成威脅。

英國國防部指出，水壩的狀況數日內可能進一步惡化，預期將再有洪水，而水壩東部和一大部分水力、工程基礎建設都遭損毀。

烏克蘭大反攻路徑圖 製表／高詣軒
烏克蘭大反攻路徑圖 製表／高詣軒

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 澤倫斯基

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