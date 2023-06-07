烏南水壩炸毀 俄烏互控元凶

烏克蘭南部一座現由俄軍控制的全烏最大水壩「卡科夫卡水壩」六日爆炸，俄烏互控對方才是炸毀水壩的幕後黑手。烏克蘭官員指稱，已有數座村莊「完全或部分淹沒」。美國有線電視新聞網（CNN）及法新社同日報導，隨著災區的水位升高，烏南的赫松地區居民正開始大舉撤離家園，遭影響的居民超過兩萬兩千人，烏方表示截至台灣時間六日晚間，已疏散一萬七千人。

烏克蘭的赫松軍事當局首長普羅克丁（Oleksandr Prokudin）說，該地區右岸的低窪地區約有一萬六千人，第聶伯河沿岸已有八個地區氾濫。華爾街日報三日刊出烏克蘭總統澤倫斯基專訪，表明烏軍準備就緒，即將發動大反攻後，隨即傳出烏南這座大壩遭炸毀的消息。

該水壩位於烏南「新卡科夫卡」（Novaya Kakhovka）市，去年開戰後不久，就遭俄軍所占。除供應莫斯科二○一四年兼併的克里米亞半島用水，也是全歐洲最大核電廠、烏南札波羅熱核電廠重要的核反應爐冷卻用水，該電廠距離卡科夫卡水壩約一五○公里，目前也由俄軍占據。

橫跨第聶伯河的該水壩，於蘇聯時期的一九五六年竣工，高約卅公尺、長約三點二公里，而該河共有六座水壩。蓄水量相當於美國猶他州的大鹽湖，也是當地水力發電廠的一部分。根據烏克蘭官員，該水壩在爆炸前蓄水約一千八百立方公尺，一旦氾濫，就危及附近逾八十個村落。烏克蘭國家核電公司六日表示，該水壩爆炸雖威脅核安，但札波羅熱核電廠內的情形「已獲控制」。國際原子能總署（IAEA）正密切關注。

烏克蘭卡科夫卡水壩遭炸毀 圖／聯合報提供

澤倫斯基幕僚長葉爾馬克表示，總統為此召開國安會議，商討俄方所犯的戰爭罪與「生態浩劫」，呼籲七大工業國集團（G7）和歐盟為此對俄國實施新制裁，並請聯合國安理會召開緊急會議。總統顧問波多利雅科也指控俄國為「恐怖分子國家」，此舉顯然企圖遲滯烏軍反攻的推進。澤倫斯基透過社群媒體發表精神喊話，暗示莫斯科「自導自演」，「我們看到俄國對我們採取的每一步、光復的每一個陣地，都做出如此歇斯底里的反應，敵軍知道烏克蘭將取得勝利」。

克里姆林宮發言人佩斯科夫則駁斥基輔相關說法，反控是烏方「蓄意破壞」該水壩。華爾街日報引述前德國國防部官員報導，若是俄方所為，可能替其爭取重新部署其防線的時間，並迫使烏方放棄若干反攻時的選項。

俄國的新卡科夫卡市長里歐涅夫（Vladimir Leontyev）說，該大壩爆炸後，第聶伯河的水位在六日已至少升高至十二公尺，淹水的幾個村落斷水斷電。他聲稱，六日凌晨約兩點，砲擊造成該大壩倒塌，但並未詳述「攻擊」從哪個方向而來。俄國官媒六日報導，爆炸引發的洪災，恐令數千人罹難。