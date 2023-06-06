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俄稱烏大反攻 襲頓內次克前線

聯合報／ 編譯茅毅田思怡／綜合報導
俄羅斯國防部透過官媒「證實」烏軍已發起大反攻，圖為一輛烏軍坦克四日摧毀在烏東頓內次克地區巴赫姆特方向的俄軍陣地。（路透）
俄羅斯國防部透過官媒「證實」烏軍已發起大反攻，圖為一輛烏軍坦克四日摧毀在烏東頓內次克地區巴赫姆特方向的俄軍陣地。（路透）

俄國官媒「今日俄羅斯」五日引述其國防部報導，烏軍已發起大反攻，試圖突破烏東頓內次克多個前線，但被俄軍「擊退」。但俄國傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津指稱，其此前血戰奪下的烏東巴赫姆特，在俄軍接手後，該市北部部分土地又被烏軍光復。美國有線電視新聞網（CNN）同日獨家報導，美國參謀首長聯席會議主席密利表明，烏軍對大反攻做好「充分準備」！但現在就預估反攻的結果為時尚早。

預定今年退役的密利五日在法國對CNN強調，抗俄戰爭攸關烏克蘭的生死存亡，對歐洲、美國和全球其他地方的意義重大。不過，烏軍發言人塞尼克宣稱，烏方對前述頓內次克的大規模攻勢「並無所悉」。烏克蘭國防部四日也又一次呼籲全民，切勿對大反攻多做臆測，「沉默是金」，保密以防情資外洩。

俄羅斯國防部聲明，烏軍四日早上在頓內次克南部前線的五個俄軍防區，發動大規模攻勢。烏軍共派六個機械化步兵營與兩個戰車營，攻擊其研判俄軍最脆弱的前線防區，惟烏軍未成功突破，損失三百員兵力，以及十六輛戰車和廿一輛裝甲車等軍車。

烏克蘭總統澤倫斯基在華爾街日報三日刊出的專訪中宣示，烏方將展開反攻，並堅信終將成功。頓內次克部分地區自二○一四年以來，即由親俄的烏克蘭分離主義分子控制，頓內次克也是莫斯科去年九月正式兼併的四個烏東土地之一。

一個專門報導俄烏戰爭的社群媒體Telegram俄國平台五日聲稱，烏軍在頓內次克的大諾沃西爾卡（Velyka Novosilka）鎮附近，突破俄軍第一道防線，並在俄軍退至預備陣地後，光復兩個村莊。專家研判，烏軍可能目標是攻向烏南港市馬立波，從中間切斷烏東及烏南的俄占區。

部分獨立的美國軍事分析家，同意俄方稱烏軍開始大反攻的說法，認為烏軍採取初期的試探性攻擊，欲找出俄國守軍防線的弱點。紐約時報則報導，哪些是主攻、佯攻或牽制難以分辨，持續對俄軍防線做試探性攻擊一向是美軍代訓烏軍的傳統戰術。

俄軍四日晚間至五日一早的前線戰報，亦提及更大部隊的調動，反映出烏克蘭可能已將北約組織代訓的部隊投入實戰。另在烏南的亞速海，俄國指派的札波羅熱首長羅戈夫也指稱，烏軍正試圖突破防線，推進至亞速海沿岸，以切斷俄軍的陸路走廊，期間曾發射大量的英國製「暴風之影」與前蘇聯製「圖點－U」飛彈。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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