俄稱烏大反攻 襲頓內次克前線

俄國官媒「今日俄羅斯」五日引述其國防部報導，烏軍已發起大反攻，試圖突破烏東頓內次克多個前線，但被俄軍「擊退」。但俄國傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津指稱，其此前血戰奪下的烏東巴赫姆特，在俄軍接手後，該市北部部分土地又被烏軍光復。美國有線電視新聞網（CNN）同日獨家報導，美國參謀首長聯席會議主席密利表明，烏軍對大反攻做好「充分準備」！但現在就預估反攻的結果為時尚早。

預定今年退役的密利五日在法國對CNN強調，抗俄戰爭攸關烏克蘭的生死存亡，對歐洲、美國和全球其他地方的意義重大。不過，烏軍發言人塞尼克宣稱，烏方對前述頓內次克的大規模攻勢「並無所悉」。烏克蘭國防部四日也又一次呼籲全民，切勿對大反攻多做臆測，「沉默是金」，保密以防情資外洩。

俄羅斯國防部聲明，烏軍四日早上在頓內次克南部前線的五個俄軍防區，發動大規模攻勢。烏軍共派六個機械化步兵營與兩個戰車營，攻擊其研判俄軍最脆弱的前線防區，惟烏軍未成功突破，損失三百員兵力，以及十六輛戰車和廿一輛裝甲車等軍車。

烏克蘭總統澤倫斯基在華爾街日報三日刊出的專訪中宣示，烏方將展開反攻，並堅信終將成功。頓內次克部分地區自二○一四年以來，即由親俄的烏克蘭分離主義分子控制，頓內次克也是莫斯科去年九月正式兼併的四個烏東土地之一。

一個專門報導俄烏戰爭的社群媒體Telegram俄國平台五日聲稱，烏軍在頓內次克的大諾沃西爾卡（Velyka Novosilka）鎮附近，突破俄軍第一道防線，並在俄軍退至預備陣地後，光復兩個村莊。專家研判，烏軍可能目標是攻向烏南港市馬立波，從中間切斷烏東及烏南的俄占區。

部分獨立的美國軍事分析家，同意俄方稱烏軍開始大反攻的說法，認為烏軍採取初期的試探性攻擊，欲找出俄國守軍防線的弱點。紐約時報則報導，哪些是主攻、佯攻或牽制難以分辨，持續對俄軍防線做試探性攻擊一向是美軍代訓烏軍的傳統戰術。

俄軍四日晚間至五日一早的前線戰報，亦提及更大部隊的調動，反映出烏克蘭可能已將北約組織代訓的部隊投入實戰。另在烏南的亞速海，俄國指派的札波羅熱首長羅戈夫也指稱，烏軍正試圖突破防線，推進至亞速海沿岸，以切斷俄軍的陸路走廊，期間曾發射大量的英國製「暴風之影」與前蘇聯製「圖點－U」飛彈。