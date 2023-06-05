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烏反攻玩真的？ 俄邊境遭砲轟

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
俄國貝爾哥羅德地區村落索博列夫卡，疑遭烏克蘭砲襲，烏克蘭稱是反對普亭的俄裔志願軍發動。（路透）
俄國貝爾哥羅德地區村落索博列夫卡，疑遭烏克蘭砲襲，烏克蘭稱是反對普亭的俄裔志願軍發動。（路透）

烏克蘭總統澤倫斯基日前接受華爾街日報訪問，宣示烏軍將會而且已「準備好」對俄軍展開反攻，在該專訪刊出的三日，俄羅斯官員說，烏克蘭持續砲擊攻勢，在俄烏邊境的俄國貝爾哥羅德（Belgorod）地區又造成兩人喪生，使近日俄國邊境地區死亡人數達到七人，攻勢至四日仍持續。俄國二○一四年兼併的克里米亞半島，四日也傳出無人機入侵。俄領土屢被攻擊，似乎顯示反攻力道正加劇。

除七名死者外，對俄邊境的攻勢在二至三日也造成至少十八人受傷。美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）引述貝爾哥羅德州長葛拉特卡夫（Vyacheslav Gladkov）說，七名死者分別喪生在貝爾哥羅德地區四個地點。其中最偏東的是索博列夫卡（Sobolevka），該村莊有通往俄軍在烏克蘭俄占區的鐵路行經，顯示攻勢可能鎖定俄軍補給線。葛拉特卡夫說，貝爾哥羅德的四千多名居民，已被重新安置到境內的臨時住所。

烏克蘭已否認其軍方涉入對貝爾哥羅德地區的侵襲，宣稱攻勢是由反對俄國總統普亭的俄裔志願軍發動。ＣＮＮ指出，兩支志願軍近日正加強對俄邊境的襲擊，雖然並非正式隸屬烏軍，但據傳實質上受烏方指揮。

另外，在俄國兼併的克里米亞，北部城鎮贊科伊（Dzhankoi）上空也傳近日遭無人機入侵。當地俄國官員四日表示，已擊落五架無人機，並干擾其他四架使其偏離目標，未有人員傷亡，但三處住家和兩輛汽車窗戶受損，並因一架未爆無人機落在私人住戶內，一度撤離約五十名民眾。

贊科伊是克里米亞重要鐵路樞紐。今年稍早，烏克蘭曾表示在該地引發爆炸，目標是俄國運輸中的巡弋飛彈。俄國贊科伊鄰近有空軍基地，過去烏克蘭官員已指出，贊科伊及周邊地區已成為克里米亞最大的俄軍基地。

針對俄軍近期戰況，美國駐波蘭大使布里辛斯基（Mark Brzezinski）三日受ＣＮＮ訪問時評論稱，近期北約成員擴張，凸顯俄國對烏克蘭的全面入侵是場「戰略失敗」，俄烏戰事也無助改善俄國人民生活。

然而俄軍攻勢依舊持續。烏國官員四日表示，烏克蘭中部城市第聶伯羅住宅區遭到敵軍空襲，造成一名兩歲女童喪命，另有廿二人受傷，並摧毀部分民宅、商家和一條天然氣管線。澤倫斯基將該空襲歸咎於俄國。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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