無人機襲擊俄羅斯的背後究竟是怎麼回事？

這是一個螺旋。如同過去數天一樣，周三至周四夜，俄羅斯再次對基輔進行大規模空襲，這次使用了導彈。據報導，兩名女性和一名兒童死亡。俄羅斯與烏克蘭相鄰的貝爾格羅德地區則傳出再次受到火力攻擊的消息，有可能又是俄羅斯志願軍團的襲擊，該組織從烏克蘭領土展開行動。此外，俄羅斯媒體稱，在卡盧加地區，一架無人機被擊落。此前一天，對莫斯科及周邊的一次無人機襲擊成為世界各地的頭條新聞。

這樣的無人機襲擊出現近一年了，首要是針對軍事和能源基礎設施，並且目標不單局限於俄羅斯吞並的烏克蘭地區，包括克裡米亞，而是也包括俄羅斯境內。最早的襲擊之一是在2022年6月對羅斯托夫地區的一家煉油廠。深入俄羅斯境內的襲擊較為罕見。12月，具有戰略意義的恩格斯空軍基地曾兩次受到襲擊。

對莫斯科的無人機襲擊背後

烏克蘭通常表態並不為這些襲擊負責。與此同時，俄羅斯對烏克蘭全境展開進攻，使導彈等各類武器頻繁發動襲擊，從損失和人員傷亡來看，這兩者之間無法比較。不過，過去一個月以來，對並不緊鄰邊境的地區的無人機襲擊增加。這是怎麼一回事？

專家對此意見不一。奧地利的俄羅斯問題專家曼果特（Gerhard Mangott）認為，莫斯科受到的空襲、俄邊境地區遭受火力攻擊以及游擊隊在那裡的行動--他稱駐扎在烏克蘭的民兵組織俄羅斯自由軍團以及俄羅斯志願軍俄羅斯志願軍團為游擊隊，據稱其成員為俄羅斯公民--在這三者之間存在關聯。

心理戰術

曼果特向德國之聲表示：「顯然，烏方希望將戰爭的恐懼感帶到俄羅斯。想讓那裡的人們感受到，國家並不能保護他們，無論是在邊境地區，還是在莫斯科。」他認為，這是要打破克裡姆林宮試圖在俄羅斯社會營造的並沒有戰爭、一切如常的假象。

柏林智庫歐洲外交關系委員會的軍事專家格雷瑟爾（Gustav Gressel）則認為，必須對無人機襲擊和貝爾格羅德的情況加以區分。他向德國之聲表示，對莫斯科的無人機襲擊是戰爭中的心理戰，「用高射炮把俄羅斯的干部們一早從床上轟起來」。格雷瑟爾認為，貝爾格羅德以及邊境地區的襲擊則與烏克蘭的反攻有關。他認為，基輔想要迫使俄羅斯在邊境地區加強兵力，為此也就必須從烏克蘭境內撤走一部分兵力。至於這是否會增加烏方反攻的優勢，在數周後才會比較清晰。

西方對無人機襲擊莫斯科的反應

西方對新近的情勢反應謹慎。周三，一名德國政府發言人向德國之聲表示，國際法允許烏克蘭出於自衛而向俄羅斯領土發動襲擊，但他同時補充說，柏林反對將德國向基輔提供的武器用於這樣的行動。烏克蘭最重要的武器提供國--美國的反應也類似。白宮發言人基爾比（John Kirby）表示，對莫斯科的襲擊中沒有使用美國的武器。他同時強調，美國不支持對俄羅斯境內的襲擊。

F16僅用於威懾？

基輔希望從西方獲得更多武器，不過有分析認為，這主要也是起威懾作用。在新近的日本G7峰會上，美國總統拜登表示，烏克蘭總統澤連斯基承諾該國一直想要獲得的F16戰機將不會用於攻擊俄羅斯本土。迄今為止，西方伙伴國僅決定培訓烏克蘭飛行員，但還沒有決定提供F16戰機。

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