受邀出席金磚峰會 「普亭逮捕令」外交豁免權效力有多大？

俄羅斯總統普亭收到了金磚國家會議的邀請函。南非外交部長潘多爾（Naledi Pandor）表示，金磚五國元首-中國、印度、巴西、南非和俄羅斯-都受邀出席預定於8月舉行的金磚峰會。

對其他四國的領導人而言，這只是日程表上的一項安排，但對於俄羅斯總統普亭來說，情況相當尷尬。因為他一旦踏上南非土地，就會被逮捕和引渡。今年3月，國際刑事法院對普亭發布了逮捕令。南非作為《羅馬規約》的締約國，有義務執行逮捕令並引渡普亭。然而，南非官員此前已宣布，所有參加國際會議的成員都享有外交豁免權。

豁免權非無遠弗屆

然而，紐倫堡原則國際學院院長、埃朗根-紐倫堡大學刑法和國際法教授薩弗林（Christoph Safferling）表示，「豁免權的存在是為促成國際法和國際關係」，畢竟政府首腦需要在不必擔心遭到國家法院起訴的前提下會面。

豁免權並非無遠弗屆。國際刑事法院過去在多項判決中堅稱，在國際法庭面前，即使是現任國家元首也沒有豁免權。「這是《羅馬規約》的法律規定，沒有例外」，薩弗林說。

換句話說，因國際刑事逮捕令而被通緝的一國總統，會議豁免權毫無法律效力。即使是依據南非法律亦然，因為此前已經有過先例。普亭是第二名被國際刑事法院發出逮捕令的現任國家元首。第一位是時任蘇丹總統奧馬爾·巴席爾。2015年，他為參加會議前往南非。

當時南非本應該引渡這位獨裁者，但他卻趕在南非法院下達逮捕令前離開了南非。「之後，南非憲法法院裁定南非本應逮捕他，政府違反了自己國家的法律。而這個原則仍然適用。這意味著不引渡普亭將違反國際法和南非法律」，德國黑森州和平與衝突研究所（HSFK）研究員博爾克（Kristoffer Burck）如是說。

普亭能作客金磚峰會？

所以會發生什麼情況？普亭是否仍有可能參加在南非的會議？理論上是可行的，因為國際刑事法院只有少許的制裁手段。國際法教授薩弗林表示：「他們可以作出譴責，指出逮捕令的存在以及強調必須予以執行，然後明確指出南非的疏漏。但也只此而已。」因為不同於國家，國際刑事法院沒有執行現行法律的警察力量。

因此，國際刑事法庭只能倚賴締約國對《羅馬規約》的尊重。「任何不遵守並不支持執行的人都會削弱國際刑事法院。這是很明顯的，因為如此一來逮捕令就失去價值，僅僅是一張紙而已。這將是對國際法院的一種削弱」，薩弗林說。

最初，對普亭的逮捕令被視為一個強有力的信號。即使是像普亭這樣有權勢的政治家，也會被追究刑事責任。薩弗林表示：「國際刑事法院確實這樣做了，目的是明確表示它的存在，並表明它能做到，也願意做到，並將會予以執行。」他認為總體上國際法變得更加重要。

與2015年巴希爾前往南非時不同的是，如今人們在事前就開始討論逮捕令，並將其視為值得認真對待的事項。「現在不能再輕易忽視這一點，甚至已經存在逮捕令。在外交談判中必須持續考慮到這一點。這其實是一個非常好的消息。」

然而，HSFK研究員博爾克並不那麼樂觀。他擔心針對如此知名的現任國家元首的逮捕令，可能會對國際刑事法院產生負面的反彈效應。

「有極高的風險會出現這樣一種情況，即某人遭到起訴，但經過許多年卻沒有將其逮捕。實際上可以假設，如果普亭不犯任何錯誤，他就不會被逮捕。這意味著將存在一個經過多年甚至數十年都懸而未決的案件。對於法院通過判決來伸張正義的實際功能而言，這非常危險。」

目前並沒有太多類似案例。普亭是第二位被發出逮捕令的現任國家元首。國際刑事法院的成敗與否，很大程度上取決於其成員國的態度。「這一切需要時間來解決。這個案子很可能還會困擾我們一段時間」，薩弗林說。

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