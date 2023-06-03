聽新聞
test
0:00 / 0:00

李輝：俄烏並未關起和談大門

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
大陸歐亞事務事務特別代表李輝2日舉行吹風會，強調訪問俄烏等5國各方皆積極評價大陸勸和促談。圖／取自大陸外交部官網
大陸歐亞事務事務特別代表李輝2日舉行吹風會，強調訪問俄烏等5國各方皆積極評價大陸勸和促談。圖／取自大陸外交部官網

中國政府歐亞事務特別代表李輝昨天表示，他這次訪問俄烏等國期間，感受到各方都支持政治解決烏克蘭危機，俄方表示從不反對和談；烏方也表示珍視和渴望和平。他感覺到俄烏並沒有關起和談的大門。

央視新聞報導，李輝五月十五日至廿六日訪問烏克蘭、波蘭、法國、德國、歐盟總部和俄羅斯，就政治解決烏克蘭危機同各方進行廣泛接觸和交流，闡述中方立場主張，聽取各方意見建議，凝聚更多國際共識。

李輝結束訪問後，昨天在北京向中外媒體記者介紹了訪問情況，他談到三點突出的感受：

第一是各方對中方的努力予以積極評價，都希望和平解決危機。無論是烏克蘭還是俄羅斯，還是歐洲國家和歐盟，各方都認可中方促和努力，都支持政治解決烏克蘭危機，都希望中方發揮積極作用，都願意與中方深入溝通交流。

二是戰爭升級風險依然高起。當前戰事還在延宕升級。目前看各方坐下來談判和談出成果，可能還面臨著很多困難。只要是有利於緩和局勢，推動談判的事，中方都願意去做。

第三是各方對危機外溢風險高度關注，特別是對核安全、人道主義問題，還有糧食安全等問題十分擔憂。

李輝說：「這次訪問，我還感受到各方都支持政治解決烏克蘭危機，俄方表示俄羅斯從不反對和談，一直支持通過政治途徑解決問題。烏克蘭方面也表示珍視和渴望和平。我感覺到雙方並沒有關起和談的大門」。

他表示，中方認為如果真想要讓戰爭停下來，挽救生命，實現和平，就應該「停止向戰場輸送武器」，否則只會不斷推高緊張局勢螺旋式上升的這個風險。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

反普亭民兵部隊炮轟俄羅斯小鎮！地區首長：12名俄國人受傷

烏克蘭請求德國提供「金牛座」巡航導彈 射程可及俄領土

美中恢復雙邊對話 華府和北京在歐洲的角力依舊

歐盟官員會李輝 籲中國發揮建設性作用促俄撤軍

相關新聞

李輝：俄烏並未關起和談大門

中國政府歐亞事務特別代表李輝昨天表示，他這次訪問俄烏等國期間，感受到各方都支持政治解決烏克蘭危機，俄方表示從不反對和談；...

瑞士拒絕其他國家援烏瑞士軍火 恪守中立引爭議

根據瑞士現行的永久中立法案，瑞士生產的軍火不得被運往正在發生武裝衝突的地區；只有在聯合國安理會決議譴責俄羅斯入侵烏克蘭的情況下，瑞士政府才被允許利用例外條款允許第三國向烏克蘭戰區輸送瑞士製造的軍火物資...

布林肯：烏克蘭強化國防實力 是真正和平先決條件

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天表示，在與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）達成任何和平...

中國特使李輝結束五國行 坦言烏俄和談還面臨很多困難

中國大陸日前派出「中國政府歐亞事務特別代表」李輝赴烏克蘭、俄羅斯等國訪問，就「政治解決烏克蘭危機」進行對話，為期12天「...

出訪俄烏等國後 北京特使：各方積極評價勸和促談努力

俄烏戰爭綿延多時，停戰障礙相當大。而為了推動危機「政治解決」，大陸歐亞事務事務特別代表李輝日前訪問了烏克蘭、俄羅斯等五國...

烏軍：俄羅斯徹夜空襲基輔 飛彈、無人機逾30個空中目標遭擊落

烏克蘭首都基輔軍方今天表示，俄國徹夜對基輔發動空襲，俄軍飛彈與無人機逾30個空中目標遭到擊落，2人遭掉落的殘骸擊中受傷。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦