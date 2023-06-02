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美再援烏 提醒勿攻俄本土
美國五月卅一日宣布向烏克蘭提供新一批價值三億美元（約九十二億台幣）的軍事援助，其中包括防空系統和數千萬發彈藥，但提醒基輔不得以美國武器攻擊俄羅斯境內目標。
白宮國安會議發言人柯比說，美方私下曾、當然也曾公開對烏克蘭表明，我們不支持攻擊俄羅斯境內，不允許、也不鼓勵對俄國境內目標發動攻擊。柯比說，美方不會告訴他們對哪發動攻擊，也不會告訴他們別對哪攻擊。烏克蘭總統澤倫斯基及其軍事指揮官終須決定接下來的做法。然而，我們絕不希望看到他們利用美國軍事設備，對俄國本土目標發動攻擊。
五角大廈表示，新的援助計畫將向烏克蘭提供愛國者防空系統、ＡＩＭ—７防空飛彈、「復仇者」防空系統和「刺針」防空飛彈所需彈藥。還有多管火箭系統「海馬斯」的彈藥、一五五公釐和一○五公釐口徑砲彈、一○五公釐戰車彈藥和「祖尼」火箭彈。
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