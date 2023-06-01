烏克蘭何時加盟？北約各國仍存在分歧

北約秘書長史托騰柏格周四（6月1日）表示，莫斯科無法阻止烏克蘭加入北約。與此同時，在即將於7月中旬舉行的維爾紐斯決定性峰會之前，北約成員國之間關於烏克蘭加盟的進度存在分歧。

「所有北約成員國都同意莫斯科沒有反對北約擴大的否決權。」史托騰柏格告訴記者。此時，北約成員國外長們聚集在奧斯陸，試圖在峰會前消除任何不和的跡象。史托騰柏格說：「我們正在往前推進，北約成員國都同意烏克蘭加盟。」

北約在2008年同意烏克蘭最終加入該聯盟，但各國領導人迄今尚未採取推進措施，例如向基輔提供成員國行動計劃，該計劃將制定烏克蘭正式加入北約的時間表。

北約領導人意圖在維爾紐斯峰會上向基輔發出強烈的支持訊息。但距離峰會僅剩六周時間，為了就向烏克蘭提供的具體方案達成共識，北約成員國面臨的壓力越來越大。

雖然基輔及其在東歐最親密的北約成員國呼籲採取具體措施推動烏克蘭的加盟進程，但美國和德國等西方國家對任何可能使該聯盟更接近與俄羅斯開戰的舉動都持謹慎態度。

戰時接受烏克蘭作為成員國，北約將與俄羅斯開戰

立陶宛外交部長蘭茨貝吉斯（Gabrielius Landsbergis）說，基輔在等待北約答覆的14年間遭受了兩次入侵。他說：「現在是我們真正坐下來就烏克蘭將如何接近北約以及他們何時成為北約成員國找到一個非常具體的答案的時候了。」

他的呼籲得到了愛沙尼亞外長查克納（Margus Tsahkna）的響應。查克納敦促北約成員國為基輔提供一條進入北約的明確途徑，並在戰後為其提供強有力的安全保障，以免留下任何「灰色地帶」讓俄羅斯有機可乘。查克納說：「烏克蘭需要就如何加入北約找到一條清晰的道路和下一步行動計劃。」

史托騰柏格還呼籲為基輔制定一個安全保障框架，旨在阻止俄羅斯再次對該國採取軍事行動。

德國和盧森堡等其他北約成員國則強調了北約急於讓基輔加盟的風險。

德國外長貝爾博克說：「北約的門戶開放政策一如既往，但與此同時，戰爭還在進行之中，我們顯然不能討論接受新成員。」

盧森堡外長阿塞爾伯恩警告說，北約的軍事互助條款意味著，如果在戰時接受烏克蘭作為成員國，北約將與俄羅斯開戰。

烏克蘭總統澤倫斯基在摩爾多瓦舉行的40多位歐洲領導人參加的會議上發言，重申基輔已準備好加入北約。

（路透社等）

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