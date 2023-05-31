烏克蘭有權攻擊俄羅斯本土目標嗎？

西方向烏克蘭提供武器，時常與一個條件掛鉤，那就是：僅用於烏克蘭本土防衛，而不得用於進攻俄羅斯領土。

聯合國憲章怎麼說？

不過，從聯合國憲章來看，對俄羅斯境內目標發動攻擊並非禁忌。《南德意志報》報導說，在第七條"對危及和平、破壞和平和侵略行為採取的行動"中，並未對一個國家的自我防衛權作出任何限制，前提是，聯合國安理會未採取其它的措施。而目前，鑑於安理會未宣布任何措施，烏克蘭有權自由選擇自我防衛的手段。換句話說，自一年多前俄羅斯發動進攻以來，烏克蘭就有權對俄羅斯本土發動攻擊。

該報採訪了萊布尼茨研究所黑森州和平與沖突研究基金會的國際法專家德弗裡斯（Barry de Vries）。他表示，原則上，烏克蘭攻擊俄羅斯領土是合法的。但有兩個限制：烏克蘭出於防衛發動的攻擊不能過度；必須遵守人道主義國際法，不允許以民事設施作為目標。該報寫道，西方呼籲克制，主要是不給普京理由將其稱為作戰方

白宮不支持攻擊俄羅斯本土

據德意志電台報導，美國表示，不支持對俄羅斯本土發動攻擊。白宮發言人發表上述說法時，並未稱烏克蘭為莫斯科受到襲擊負責。她說，目前正在收集信息。

俄羅斯國防部稱，莫斯科周二受到8架無人機襲擊，這些無人機已被全部擊毀。

英國：自我防衛合法

據《時代周報》報導，英國則表示，攻擊俄羅斯軍事目標是合法的。英國外交大臣克萊弗利表示，英國對於烏克蘭進攻俄羅斯領土並無保留，--前提是出於自我防衛目的。這位保守黨人士在塔林與愛沙尼亞外長薩克納舉行記者會時作出這一表態。

克萊弗利稱，烏克蘭有權超越本國領土發動攻擊，以削弱俄羅斯進攻烏克蘭的能力。

不過，克萊弗利不願對莫斯科受到無人機襲擊表態。他說，不了解細節，不願作猜測。

德防長：有限攻擊屬正常

《時代周報》報導說，德國國防部長皮斯托裡烏斯4月底就曾表示，他認為烏克蘭對俄羅斯的軍事目標發動"有限"的攻擊是"完全正常的"。只要不涉及平民，就可以採取諸如切斷供給路徑等行動。

（綜合報導）

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