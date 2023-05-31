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俄羅斯煉油廠起火！俄國州長指控「烏克蘭無人機襲擊所致」

聯合報／ 編譯張君堯／即時報導
就在俄羅斯指責烏克蘭派出無人機襲擊莫斯科建築物的第2天，俄羅斯克拉斯諾達爾州長表示當地一座煉油廠也遭到無人機襲擊、導致發生火災。美聯社
就在俄羅斯指責烏克蘭派出無人機襲擊莫斯科建築物的第2天，俄羅斯克拉斯諾達爾州長表示當地一座煉油廠也遭到無人機襲擊、導致發生火災。美聯社

就在俄羅斯指責烏克蘭派出無人機襲擊莫斯科建築物的第2天，俄羅斯克拉斯諾達爾（Krasnodar）州長表示當地一座煉油廠也遭到無人機襲擊、導致發生火災。

衛報報導，克拉斯諾達爾州長康卓葉夫（Veniamin Kondratyev）表示阿菲普斯基煉油廠（Afipsky Oil Refinery）的火勢很快就被撲滅、沒有人員傷亡。

據悉，阿菲普斯基煉油廠距離黑海港口新羅西斯克（Novorossiisk）不遠，同時靠近另一家本月遭到多次襲擊的煉油廠。另外別爾哥羅德（Belgorod）城鎮舍別基諾（Shebekino）也傳出遭到砲擊並造成至少1人受傷，當地長官也將這次襲擊歸咎於基輔當局。

目前尚未傳出究竟是誰在俄羅斯境內發動襲擊的資訊，但莫斯科當局指責烏克蘭近幾周發動多次襲擊，同時加大對烏克蘭城市的轟炸力度。烏克蘭方面則否認對無人機襲擊負責。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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