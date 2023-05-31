聽新聞
test
0:00 / 0:00

大批無人機 襲莫斯科住宅區

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
莫斯科一棟公寓卅日據信遭到無人機攻擊，鑑識人員在樓頂蒐證。（法新社）
莫斯科一棟公寓卅日據信遭到無人機攻擊，鑑識人員在樓頂蒐證。（法新社）

俄羅斯接連對烏克蘭首都基輔狂轟濫炸之際，俄國首都莫斯科的住宅區卅日早晨也遭到至少八架無人機的攻擊，為俄國去年二月入侵烏克蘭以來首見，尚無個人或團體宣稱涉案，俄國國防部宣稱是烏克蘭所為。另外，俄國總統普亭同日證實，俄軍空襲烏克蘭軍情局總部。

俄國國防部表示，三架無人機遭到俄國電戰部隊干擾而偏離預定打擊目標，另外五架無人機飛越有俄羅斯「比佛利山莊」之稱的魯布廖夫卡住宅區的房子及西南街區的住宅大樓，被「鎧甲」（Pantsir-S1）防空飛彈擊落。

俄軍五月對基輔進行十七次空襲，多數時候是在夜間。基輔市長克里契科卅日表示，俄軍在二十四小時內發動了第三波打擊，一名女性死亡、另外至少十一人受傷，據稱二十多架俄軍無人機被擊落。

莫斯科稱這起事件是基輔政權策動的「恐攻」。接近安全機構的俄媒寫到，空襲實際數字比官方數字高出許多倍，超過卅架無人機參加了此次攻擊。

莫斯科市長索比亞寧表示，這次攻擊對數座建築物造成「微不足道的損害」，有二人因不明傷勢接受治療，但是不需要住院。襲擊中受損的二棟高樓建築居民一度被疏散，但已經開始返家。莫斯科州的州長伏洛比約夫則表示，一些無人機「接近莫斯科時遭到擊落」。

儘管如此，莫斯科與基輔先後遇上無人機襲擊，這種對決性的打擊反映出烏軍發動大反攻前夕的緊張形勢升高。

莫斯科一棟公寓卅日據信遭到無人機攻擊。（法新社）
莫斯科一棟公寓卅日據信遭到無人機攻擊。（法新社）

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

莫斯科遭多架無人機攻擊 普亭稱是烏克蘭報復行動

莫斯科罕見遭遇無人機襲擊 建築受損無人傷亡

沒在管戰火？ 這國觀光客讓馬爾地夫加速復甦

影／莫斯科遭無人機襲擊！市長：破壞數座建築物、無人員傷亡

相關新聞

大批無人機 襲莫斯科住宅區

俄羅斯接連對烏克蘭首都基輔狂轟濫炸之際，俄國首都莫斯科的住宅區卅日早晨也遭到至少八架無人機的攻擊，為俄國去年二月入侵烏克...

莫斯科遭多架無人機攻擊 普亭稱是烏克蘭報復行動

俄羅斯首都莫斯科今天遭到前所未見的無人機攻擊，俄國總統普亭指控是烏克蘭的報復行動，目的是要令俄國人害怕，但他表示，莫斯科...

俄軍不分晝夜空襲基輔 烏克蘭官員：敵人改變戰術

烏克蘭首都基輔頻遭夜襲後，俄羅斯軍方昨天罕見在白天朝基輔發射多枚飛彈，居民倉皇避難。俄軍晚間又出動31架無人機襲擊基輔，...

無人機入侵莫斯科近郊富人區 普亭官邸不安寧

俄羅斯知名國會議員金希提恩表示，俄國今天在首都莫斯科近郊的富人區魯布留夫卡（Rublyovka）上方擊落3架無人機，總統...

俄羅斯人學用黑市手法把錢搬出國 換匯像買毒品緊張刺激

俄羅斯侵略烏克蘭後，儘管西方國家切斷莫斯科取得美元、歐元的大半管道，儘管莫斯科祭出資本管制措施，俄國人仍千方百計把盧布兌...

「將會是重要的一步」 烏克蘭國防部長希望德國提供歐洲戰機

烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksij Resnikow）提議，在所謂「戰鬥機聯盟」的框架內，德國可以為烏克蘭提供歐洲戰機（Eurofighter）。「如果英國和德國把他們的歐洲戰機集合起來，將會是重要的一...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦