大批無人機 襲莫斯科住宅區

俄羅斯接連對烏克蘭首都基輔狂轟濫炸之際，俄國首都莫斯科的住宅區卅日早晨也遭到至少八架無人機的攻擊，為俄國去年二月入侵烏克蘭以來首見，尚無個人或團體宣稱涉案，俄國國防部宣稱是烏克蘭所為。另外，俄國總統普亭同日證實，俄軍空襲烏克蘭軍情局總部。

俄國國防部表示，三架無人機遭到俄國電戰部隊干擾而偏離預定打擊目標，另外五架無人機飛越有俄羅斯「比佛利山莊」之稱的魯布廖夫卡住宅區的房子及西南街區的住宅大樓，被「鎧甲」（Pantsir-S1）防空飛彈擊落。

俄軍五月對基輔進行十七次空襲，多數時候是在夜間。基輔市長克里契科卅日表示，俄軍在二十四小時內發動了第三波打擊，一名女性死亡、另外至少十一人受傷，據稱二十多架俄軍無人機被擊落。

莫斯科稱這起事件是基輔政權策動的「恐攻」。接近安全機構的俄媒寫到，空襲實際數字比官方數字高出許多倍，超過卅架無人機參加了此次攻擊。

莫斯科市長索比亞寧表示，這次攻擊對數座建築物造成「微不足道的損害」，有二人因不明傷勢接受治療，但是不需要住院。襲擊中受損的二棟高樓建築居民一度被疏散，但已經開始返家。莫斯科州的州長伏洛比約夫則表示，一些無人機「接近莫斯科時遭到擊落」。