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「將會是重要的一步」 烏克蘭國防部長希望德國提供歐洲戰機

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烏克蘭國防部長列茲尼科夫提議，在所謂「戰鬥機聯盟」的框架內，德國可以為烏克蘭提供歐洲戰機。圖／德國之聲中文網
烏克蘭國防部長列茲尼科夫提議，在所謂「戰鬥機聯盟」的框架內，德國可以為烏克蘭提供歐洲戰機。圖／德國之聲中文網

烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksij Resnikow）提議，在所謂「戰鬥機聯盟」的框架內，德國可以為烏克蘭提供歐洲戰機（Eurofighter）。「如果英國和德國把他們的歐洲戰機集合起來，將會是重要的一步」，列茲尼科夫在接受德國豐克媒體集團的報章採訪時表示。

他接著表示，在向烏克蘭提供主戰坦克方面，包括德國的豹2（Leopard 2）坦克、美國的艾布拉姆斯（Abrams）坦克、英國的挑戰者（Challenger）坦克，已經形成了一個國際聯盟。「我們可以以此為樣板，建立一個戰鬥機聯盟，包括F16戰機、歐洲戰機和鷹獅（Gripen）戰機。」後者是由瑞典薩博公司（Saab）生產的。

列茲尼科夫補充說，烏克蘭首先歡迎德國為烏克蘭飛行員提供駕駛歐洲戰機的培訓。他透露，丹麥和荷蘭將開始培訓烏克蘭飛行員駕駛F16戰機。此外，烏克蘭還在與波蘭和比利時協商有關事宜。

他表示：「與此同時，我們的英國伙伴已經同意為烏克蘭飛行員提供駕駛歐洲戰機的培訓。我們還在與我們的瑞典朋友商討，如何啟動薩博公司的鷹獅戰機的駕駛培訓。」

這位國防部長稱，烏克蘭共需要120架戰鬥機。「其中大部分應為F16戰鬥機」，他說，全世界共有5000多架此型號的戰鬥機。「不過，歐洲戰機和鷹獅戰機也會給我們帶來幫助。」

德國和英國本月中曾表示，在可預見的將來不會向烏克蘭提供戰鬥機。英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）5月17日在與德國防長共同舉行的一次新聞發布會上表示，英國所擁有的歐洲戰機並不適合烏克蘭的需要，並指出，短期內關鍵的是，讓烏克蘭具備其他裝備能力，以達到與歐洲戰機相類似的效果。

談到烏克蘭戰況，列茲尼科夫做出了樂觀的表述：「我們將解放所有目前被侵佔的區域，直至國際承認的1991年的邊界重新恢復。」這也包括被俄羅斯吞並的克里米亞半島及盧甘斯克和頓涅茨克。他還表示，烏克蘭不會攻擊俄羅斯領土。「我們不需要俄羅斯的土地。我們希望同一個民主治理下的鄰國，而不是與一個專制政權共處。」

（法新社、德新社）

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烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 戰機

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