伊朗無人機狂轟基輔 烏克蘭警告將有所回應

在烏克蘭首都基輔遭伊朗「見證者」無人機鎖定並徹夜攻擊後，一名烏國政府高層官員警告伊朗將會招致「後果」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）在推特（Twitter）上說：「伊朗在這場戰爭中成為俄羅斯的重要盟國，蓄意提供武器給俄國，讓他們攻擊以平民為主的城市。」

波多利雅科說：「50架見證者（Shahed）無人機今晚在城市日（City Day）對基輔所做的攻擊，就是這個事實的另一項鐵證。」城市日是基輔的一個節日。

他也說：「從法律面來說，伊朗是有意要這麼做的，且他們知道其作為會導致什麼後果。而這絕對會招致後果。」

波多利雅科警告說：「今天，我想提醒伊朗官員一些日常的基本法則，尤其是回力鏢定律。不要被（伊朗與烏克蘭的）地理位置，以及烏克蘭目前的優先事項所迷惑了。一旦（你們）派出見證者無人機，它們總有一天會自己找到路回到原先的製造廠。」

● 威脅提出制裁

波多利雅科表示，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）將提議，對伊朗實施50年的制裁。

烏克蘭總統幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）指出，研議中的制裁包括對伊朗人貿易、金融、技術等面向的限制，並禁止伊朗貨運、航班經過烏克蘭領土，也不許伊朗公民撤回在烏克蘭的資金。

●俄羅斯與伊朗的關係

在俄羅斯對烏克蘭進行全面入侵期間，俄國與伊朗關係變得更為緊密。俄羅斯希望獲得伊朗的無人機和彈道飛彈，伊朗則盼俄國帶來投資和貿易。根據伊朗官方資料，俄羅斯過去一年已經成為伊朗最大的海外投資者。

●見證者無人機

見證者系列無人機包括見證者-129、見證者-191，是能夠攜帶精確制導武器（precision-guidedmunitions）的無人駕駛飛行器，也能執行偵察任務。

根據美CNN掌握的調查報告，伊朗似乎正在改裝無人機，使其具爆炸性的彈頭能對他們鎖定的烏克蘭境內基礎設施造成最大破壞。