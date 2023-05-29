基輔建城紀念日 俄無人機空襲2死

烏克蘭首都基輔市廿八日迎來「基輔日」，歡慶建城一五四一周年。但當天稍早，空襲警報就響徹烏克蘭十二個地區，基輔市長透過社群媒體呼籲市民避難，警告俄羅斯無人機來襲。無人機的爆炸使基輔夜空染上橘紅火光，法新社報導，共造成兩人喪生、三人受傷。基輔市軍政機關負責人波普科（Serhiy Popko）指稱，這波空襲是自去年二月俄烏開戰以來，俄軍發動的最大規模無人機攻擊。

俄軍廿七至廿八日連夜派出大量無人機，對基輔發動空襲。烏軍聲稱，俄軍共派出五十四架伊朗製自殺無人機襲擊，四十架以基輔為攻擊目標，數量破紀錄，其中五十二架被擊毀。

這是基輔五月遭受的十四次無人機攻擊中，首起傳出有人罹難。基輔市長克里契科描述說，有無人機殘骸墜落在一棟七層樓建築，引發火災。一名四十一歲男子不幸身亡，另有一名卅五歲女子受傷送醫。波普科則說，空襲警報持續達五小時以上，俄軍空襲刻意選在基輔日，以其致命的無人機向基輔民眾「道賀」。

烏克蘭總統澤倫斯基讚許防空部隊的英勇表現。他日前向伊朗喊話，呼籲重新考慮提供俄國攻擊性無人機。但伊朗廿七日反嗆，澤倫斯基這番話旨在吸引更多西方國家援助。

烏克蘭空軍表示，俄軍主要目標為烏克蘭中部的軍用和重要基礎設施，尤其針對基輔地區。由於盛傳烏軍最近將展開大反攻，俄軍也加強空襲頻率，如今一周內可能發動數波攻勢，特別針對軍用和補給設施。