美媒：陸籲歐接受俄占有烏克蘭國土

中國大陸斡旋俄烏和談具體條件曝光？華爾街日報廿六日披露，大陸歐亞事務特別代表李輝，已向歐洲國家傳達明確訊息，即歐洲應該堅持戰略自主，敦促俄烏立即停火，並讓俄羅斯保有現在占領的烏克蘭國土。

廿六日到訪莫斯科的李輝，已到訪烏克蘭、波蘭、德國、法國及比利時。他呼籲這些國家的政府在經濟上視大陸為美國以外的替代選項，還建議在俄烏戰爭進一步擴大前，迅速採取行動終止衝突。

多位西方國家官員說，現在就否定陸方的努力為時尚早，但仍質疑北京是否真能在和談中，擔任不偏不倚的調停人，畢竟陸俄關係密切。官員們還說，除非俄軍撤出烏克蘭，否則和平無望。大陸外交部對此尚未置評。

該報引述一位外交人員報導，他向李輝解釋，除非俄軍撤離，否則光是停火並不符合國際社會利益。西方官員還告訴李輝，「歐美不可能分裂」，歐洲也不會收回對烏方的支持。另一位外交人員則直指，陸方大概在試探西方世界的團結，並試圖展現其外交的主動性。

另有西方官員指稱，大陸的主要利益似乎是確保俄國不會輸掉戰爭，俄國也不會動用核武。

歐洲國家認為，大陸二月對這場戰爭提出的十二點和平倡議聲明，以及自去年二月開戰以來對俄方的「友好」態度，顯示其立場較傾向莫斯科。

歐洲外交人員提到，已向李輝傳達三項關鍵訊息，即陸方必須持續施壓俄方勿動用核武、不軍援俄國、譴責莫斯科侵烏。歐洲國家亦請陸方支持國際社會確保現由俄軍占據的歐洲最大核電廠：烏克蘭札波羅熱核電廠安全無虞。

另外，李輝廿六日來到這次歐洲行的最終站俄國，和俄國外長拉夫羅夫等高官會談，在俄國外交部停留約一個半小時後離開。中共黨媒「環球時報」引述俄國「消息報」報導，兩人商討解決俄烏衝突的前景，拉夫羅夫並感謝陸方在此問題上採取的「平衡」立場，俄方願意進一步與陸方在外交政策上加強合作。俄國「獨立報」亦引述俄國總統普亭發言人佩斯科夫報導，普亭「暫不會見中國特使」。