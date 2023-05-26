無人機襲克宮案 美疑烏軍情單位策畫

紐約時報廿五日披露，美國情治單位研判，五月無人機攻擊克里姆林宮事件，可能是烏克蘭情治單位或軍方情報組織策畫。俄羅斯總統普亭發言人佩斯科夫對此指稱，莫斯科早就說，基輔是幕後指使者。

據報導，這起攻擊似乎是一連串祕密行動一環，引發美國官員不安，而美國是俄烏開戰以來，烏克蘭的頭號軍援國。

美方是根據監聽的俄國和烏克蘭通聯紀錄，做出這項研判。美方認為基輔涉及，並非莫斯科為嫁禍烏方而自導自演。美國官員不認為，烏克蘭總統澤倫斯基批准了所有的祕密行動，尚不清楚他事先對這類行動的知情程度。他當時則否認基輔和這起事件有關。針對紐時報導，佩斯科夫說，烏克蘭政府究竟哪個單位是幕後黑手，已沒有差別。

另外，莫斯科廿五日宣布，將驅逐五位被其列為「不受歡迎人物」的瑞典外交官，並關閉瑞典駐聖彼得堡總領事館和俄國駐瑞典第二大城哥特堡總領事館。