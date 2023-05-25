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俄稱擊毀美製裝備 美否認援助

聯合報／ 編譯徐榆涵／綜合報導
俄國國防部廿三日發布擊毀的裝甲戰鬥車照片，宣稱有些是美製。（美聯社）
俄國國防部廿三日發布擊毀的裝甲戰鬥車照片，宣稱有些是美製。（美聯社）

據信是反對俄國總統普亭的俄羅斯民兵部隊廿二日從烏克蘭跨境攻擊俄國貝爾哥羅德州，俄國宣稱已擊退入侵，打死七十名入侵者，並展示被擊毀的美國製悍馬車等裝備照片。美國政府說，此事和美方無關，美國並未鼓勵或援助攻擊俄國行動。

烏克蘭否認直接參與這次襲擊，但有烏軍官員承認與這些俄國民兵部隊合作，他們甚至還擁有美製裝甲車和悍馬車，但並未透露獲取方式。

金融時報報導，發動攻擊的「俄羅斯志願軍」領導人尼基丁表示，襲擊貝爾哥羅德地區的戰士擁有美製軍用車輛，包括至少兩輛裝甲車和幾輛悍馬車，但他拒絕透露獲取方式。

俄羅斯國防部公布畫面，顯示美製悍馬車被擊毀，顯然已被遺棄。

為協助烏克蘭抵抗俄羅斯入侵，美國已提供烏克蘭三百七十億美元軍事援助，烏克蘭也從美方收到同款軍車。

美國官員表示，他們不鼓勵或允許烏克蘭軍隊或其盟友使用美國設備在俄羅斯境內發動攻擊。一名美國官員說，「我們對此類報導的真實性持懷疑態度，並與我們的烏克蘭夥伴保持密切聯繫」。

美國務院發言人米勒表示，美國反對襲擊俄羅斯領土，已向烏克蘭人明確表示，「我們不會允許或鼓勵在烏克蘭境外發動襲擊」。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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