美國同意援助烏克蘭F-16戰機 俄羅斯的警告還管用嗎？

在烏克蘭及部分歐洲國家努力下，關於向烏克蘭軍援F-16戰機的一事，最近有了新進展。（示意圖／Ingimage）

在烏克蘭及部分歐洲國家努力下，關於向烏克蘭軍援F-16戰機的一事，最近有了新進展。

5月21日，拜登在G7峰會期間宣布對烏克蘭再提供3.75億美元(約新台幣115億)的最新軍事援助，並同意歐洲向烏克蘭提供F-16戰機。

開戰以來，烏克蘭多次呼籲歐美提供F-16戰機支援，以解決制空權問題，但是因為美國擔心烏軍方會用戰機對俄羅斯本土目標發動攻擊，導致戰爭失控，始終未給與明確承諾。

本月早些時候，由46個國家組成的歐洲委員會領導人在冰島舉行峰會，有關國家（主要是英國和荷蘭）表示希望能建立一個「國際聯盟」以幫助烏克蘭獲得F-16戰鬥機。美國也未做明確回應。

這次拜登明確表示同意歐洲向烏克蘭提供F-16戰機，將是開戰以來歐美軍援的一個里程碑事件。

F-16戰機有強大的空戰和對地打擊能力，相對於俄羅斯戰機具有顯著性能優勢，並且適用所有北約武器，包括先前為烏提供的AGM-88高速反輻射導彈、JDAM遠攻炸彈等。

拜登明確表示同意歐洲向烏克蘭提供F-16戰機，將是開戰以來歐美軍援的一個里程碑事件。（示意圖／Ingimage）

假如烏克蘭獲得F-16，其戰力將獲得飛躍式提升，可以極大彌補烏克蘭在戰場的空中劣勢，阻止俄羅斯通過飛機和導彈對烏克蘭境內目標進行軍事打擊，並對俄羅斯空中和地面部隊構成威脅，甚至可能瓦解俄羅斯在局部戰場的制空優勢。一如「海馬斯」多管火箭炮（ HIMARS ）對地面戰場給俄軍造成的被動局面。

不過，F-16戰機非常複雜，操作訓練及履行供應手續都需要時間，什麼時候能投入戰場發揮作用還是未知數。一般情況下，接受過俄式戰鬥機訓練的飛行員駕駛F-16戰鬥機需要4個月左右的訓練。

同時，美國雖然同意為烏克蘭提供F-16戰機，但同時也表示，烏克蘭必須保證F-16隻能用於本土防衛作戰，不能越境打擊俄羅斯國內目標。

另外，歐洲國家到底能援助烏克蘭多少架F-16戰機，援助的是什麼版本（數量太少或版本太低意義不大），還尚不明確。

儘管如此，對於美歐援助烏克蘭戰機一事，好不容易才獲得空中優勢的俄羅斯，仍然做出了強烈反應。

俄羅斯外交部副部長格魯希科（Alexander Grushko）21日在回應此事時表示，如果西方國家向烏克蘭提供F-16戰機，將會給他們自己帶來「巨大風險」。

俄羅斯塔斯社（Tass）引述格魯希科的話稱，「我們看到，西方國家仍在堅持讓衝突升級，這給他們自己帶來了巨大風險。」他表示，「我們有一切必要手段來實現我們設定的目標。」

不過回顧開戰以來雙方的互動，俄羅斯方面的類似警告基本上都沒有意義，從結果看，俄方也沒有做出更有力的震懾性回應。

月初，克里姆林宮遇襲，梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）曾表示，這一事件讓俄羅斯別無選擇，「只能從肉體上消滅烏克蘭總統澤倫斯基及其集團」，現在看似乎也只限於口頭威脅。

今年1月，美、德等國向烏克蘭提供M1和「豹」式（Leopard）主戰坦克，俄羅斯也做出過劇烈反應，向歐美發出過戰爭威脅，梅德韋傑夫等聲稱這相當於德國直接參戰，德國將付出慘重代價，但事後什麼事也沒有發生。

另外，在北溪管道被炸毀、克里米亞大橋被炸、俄羅斯本土遭到不明來源小股部隊滲透襲擊後，俄羅斯均發出過警告威脅。

再往前追溯，在戰爭初期階段，針對美歐軍援，俄政府和軍方高層曾多次向烏克蘭和西方發出警告，甚至還多次發出過核戰威脅，在遭到各國反對後，最後都不了了之。

所以，俄羅斯的警告到底管不管用，恐怕不能只從莫斯科說了什麼來判斷，還要看它行動上能採取什麼實質回應。

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文章授權轉載自《香港01》