俄羅斯軍隊與安全部隊打擊「越境襲擊」於廿三日進入第二天，莫斯科將此事歸咎於烏克蘭軍方的破壞分子，基輔則描述成俄羅斯游擊隊針對克里姆林宮的起義行動。俄羅斯政府廿三日稍晚宣布，俄國武裝部隊已經擊退並接著消滅來犯的武裝分子，以及從烏克蘭送進俄國南部貝爾哥羅德州的軍備。

另外，由於美國對於北約盟邦提供烏克蘭F-16戰機開綠燈，並承諾在美國代訓飛行員，俄羅斯安全委員會副主席，也是總統普亭昔日二把手的麥維德夫廿三日表示：「向基輔提供的破壞性武器愈多，就愈有可能出現因核戰引發的世界末日場景。所有旨在加強基輔政權軍力的行為最終只會導致一個結果—受害人數增加，軍事衝突時間延長。」

俄羅斯毗鄰烏克蘭邊界的貝爾哥羅德州州長格拉德科夫表示，部隊持續在掃蕩格萊瓦龍（Graivoron）鎮周圍的鄉間，亦即據稱前一天的襲擊發生地點，並在前一天晚間還通報了格萊瓦龍跟其他定居點發生多起無人機攻擊。

格拉德科夫表示，十位平民在襲擊中受傷，一人在疏散過程死亡。他在社群媒體「紙飛機」上指出，「反恐行動」仍在進行中，並且敦促已撤離的該地區居民原地待命，現在還不要返回他們的家園，「情勢安全的時候…我們會立刻讓你們知道。安全機構正在執行所有必要的行動，我們正在等待反恐行動的結束」。

媒體機構目前無法獨立核實襲擊事件背後是何方神聖或其目的為何，假訊息作戰一直是俄羅斯與烏克蘭兩國近十五個月戰爭的武器之一。同時，這不是俄羅斯第一次指稱烏克蘭破壞分子入侵，卻是首度發生反突襲行動持續到第二天。

烏克蘭官員將整起事件推到了一心要改變克宮的俄羅斯游擊隊團體，烏克蘭國防部情報總局（GUR）發言人切尼亞克表示，真正動手的武裝分子是隸屬於自稱「自由俄羅斯軍團」及「俄羅斯志願軍」等二個幕後團體的俄羅斯公民。

「俄羅斯志願軍」在社群媒體的貼文宣稱，繼三月上旬突破邊界後，他們再度跨越邊界進入俄羅斯，同時發布了所謂的戰士檢查擄獲裝甲車以及開著裝甲車行駛於鄉間道路的影像。

「自由俄羅斯軍團」則在推特宣稱，已經「完全解放」邊境城鎮科津卡，前鋒部隊已經抵達更東邊的格萊瓦龍鎮中心，「繼續前進，俄羅斯將會獲得自由！」

克里姆林宮早前指出，「烏克蘭破壞分子與偵察小組」執行了這起入侵事件，目的在於分散基輔當局血戰多月後仍失去了烏東城市巴赫姆特的注意力。

克宮發言人佩斯科夫廿三日說，貝爾哥羅德州的跨界襲擊事件當然「令人深為關切」，並指此事「再次證實烏克蘭武裝分子他們針對我國的活動，這需要我方付出大量精力，這些行動繼續，特別軍事行動也在繼續，以防止往後發生這類入侵事件」。