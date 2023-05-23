俄烏戰火燒了15個月 德國情報機構：普亭權力未現削弱之勢

德國聯邦情報局局長卡爾（Bruno Kahl）認為，即使在俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭持續15個月之後，普亭的權力仍然沒有出現削弱的跡象。他周一在柏林的聯邦安全政策學院（BAKS）演講時指出，目前還看不到莫斯科政權體系有任何明顯的裂痕。

儘管也存在一些零星的批評——比如針對武器彈藥供應，但是現在沒有跡象顯示普亭的權力體系發生動搖或者從內部崩潰。儘管未來出現這一情形的可能性並不能排除。

「俄羅斯和過去一樣，仍然具備遠距離長線作戰的能力」，卡爾指出，他們依靠的是不斷重新徵召的軍人。在軍備和彈藥方面也是如此。所以現在還談不上實力削弱或者出現崩潰。雖然俄軍也顯現出了一些脆弱之處，甚至是令人吃驚的弱點——比如在軍隊的戰鬥力方面。但是如果西方不能以非常有組織地對烏克蘭提供支持，協調反抗戰鬥，那麼普亭採取的長時間拉鋸戰和人海戰術策略就有可能得逞。

德國在何時觀察到俄羅斯要入侵烏克蘭？

在周一的演講中，卡爾被問到，聯邦情報局是在什麼時候得知俄羅斯要入侵鄰國烏克蘭的，這位德國情報機構負責人回答道：「大約在開戰前14天左右，我們也觀察到了一些除了戰爭準備之外不可能有其它解讀方式的現象。」2022年2月24日，俄羅斯軍隊正式入侵烏克蘭。

有批評聲音指出，美國和英國的情報機構比德國聯邦情報局更早預知了俄羅斯的入侵計劃。卡爾反駁說，美英的同行們是以觀察到的一些現象作為指標，來判斷戰爭爆發的機率。但是德國聯邦情報局則更重視一點，即所有入侵的決策最終是由普亭一人做出的。而這位克里姆林宮的主人是依據很多因素作出的決定，「這些都不是依靠清點火箭炮或者坦克的數量就能分析出來的」。

「對華政策去風險化需要時間」

在談到中國時，卡爾表示德國應該減少對中國的依賴性，但是也警告人們不要幻想一蹴而就。「這不能以一種破壞性的方式進行，不是一夜之間就能完成的事情」，他在聯邦安全政策學院的演講中強調。包括聯邦情報局也不主張德國徹底和中國脫鉤，這會給德國企業帶來損失。他同時敦促降低依賴性，將風險最小化。

這位聯邦情報局局長卡爾認為，德國目前的5G通訊網路立法已經足夠。他認為，沒有出台所謂的「華為法案」來全面禁用這一中國網路設備供應商是明智之舉。他補充道，作為替代方案，人們可以「識別並且移除在關鍵基礎設施上具有風險的部件」，「在這方面存在立法可能性」。在德國聯邦議院有聲音呼籲出台更加嚴格的限制。

（德新社，路透社）

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