俄國便宜能源 亞洲各國不能不買

西方制裁不敵亞洲對能源需求孔急。多家能源分析公司指出，雖然俄羅斯因為入侵烏克蘭而遭到西方貿易制裁，但亞洲各國由於國內能源需求隨著溫度上升勢必不減反增，導致俄國相對便宜的能源，依舊會受到亞洲國家的青睞。

俄有燃煤與天然氣優勢

據《日本時報》報導，新加坡能源研究機構JTD Energy Services分析師卓思卡爾指出，「在高溫不斷的環境，最嚴重的地區就在南亞，特別是巴基斯坦與孟加拉等更貧窮國家。」

大宗商品數據機構Kpler表示，俄國對亞洲出口燃煤與天然氣今年都大幅增加，4月燃煤出口量大幅增加到756萬公噸，較前1年同期增加3分之1，液化天然氣出口量近期也有所成長。除此之外，亞洲從俄羅斯進口重油在3與4月都來到歷史新高。

分析師指出，隨著亞洲溫度不斷飆破紀錄，未來進口俄國能源趨勢將會更加確定。Kpler的數據發現，中印兩國從俄國購買燃煤數量佔出口至亞洲的3分之2，南韓則佔15%、越南、馬來西亞與斯里蘭卡也是其中進口國家。

進口更多重油

能源分析公司Vortexa分析師表示，孟加拉、巴基斯坦與斯里蘭卡預計會向我國更多進口重油來發電。能源機構Rystad分析師威金森表示，包括美國忠實盟友日本也可能有限量向俄羅斯購買能源。

他指出，「日本可能會考慮透過現有長期合約向俄羅斯購買更多液化天然氣，因為此舉比現貨市場購買更有成本效益。」對此，卓思卡爾認為，從亞洲各國增加對俄國採購能源，顯現美國影響力已衰減，以及各國面對的困境確實非外界想像。

俄國向伊朗爭取合作

據《伊朗國際電視臺》報導，俄羅斯副總理諾瓦克上週前往伊朗訪問並有意增加在石油與天然氣的合作。他指出，「石油和天然氣工業是彼此經濟的支柱，加強雙方在該領域的合作，勢必可增加俄羅斯和伊朗的經濟永續性。」

伊朗去年表示，俄國已準備投資400億美元在當地的能源產業，俄國今年則開始首度透過鐵路向伊朗出口燃料。

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