俄稱攻占巴赫姆特 烏否認

俄軍廿日晚間指稱，傭兵組織「瓦格納集團」宣布占領烏東要地巴赫姆特，當地已「完全解放」。俄羅斯總統普亭廿一日也對此「祝賀」。烏軍則稱戰事依然膠著，仍控制該市部分土地，但坦承情勢危急。烏克蘭總統澤倫斯基發言人尼基佛洛夫對此在社群媒體「臉書」發文澄清，澤倫斯基「否認」該市淪陷，強調烏軍官兵正堅守拚戰。

瓦格納創辦人普里格津在社群媒體Telegram發布影片說，廿日約中午，巴赫姆特已完全落入瓦格納之手，該影片中的傭兵在一片廢墟背景下，高舉俄國國旗。普里格津還說，瓦格納將在搜查市內後，將控制權移交俄軍。俄國國防部亦宣稱，瓦格納在砲兵和空中支援下，已解放阿特莫夫斯克（Artemovsk）。阿特莫夫斯克是巴赫姆特在蘇聯時代的名稱。

巴赫姆特曾是鹽礦小城、有七萬人口，已淪為俄國去年二月入侵烏克蘭以來，鏖戰最久也最血腥的戰場。若俄軍真的占領該市，將是俄軍近來一連串失利後的重大勝利。澤倫斯基曾指出，巴赫姆特若淪陷，將替俄軍占領烏東頓巴斯地區更多土地鋪路。該市也是區域交通兼後勤樞紐。

烏克蘭國防部副部長馬利亞爾則駁斥稱，儘管戰鬥激烈、情勢危急，但守軍仍控制當地若干工業和基礎設施及建築物，在市內西南部一隅據守。澤倫斯基顧問波多利雅科說，這並非普里格津第一次這麼說，凸顯他可能企圖轉移澤倫斯基在Ｇ７峰會取得外交成功的焦點。

而在澤倫斯基和美國總統拜登廿一日在廣島舉行雙邊會談前，澤倫斯基答覆記者提問時竟說，如今巴赫姆特「僅存在我們心中」，那裡「什麼都不剩」，使外界一度認為他親口證實該市已遭攻占。隨後尼基佛洛夫就澄清解讀有誤，「總統其實是否認巴赫姆特淪陷」。澤倫斯基也重申，「我軍官兵（還）在巴赫姆特」。