快訊

池底千萬粒文蛤「無一倖存」全開嘴死亡 養蛤業者心淌血：逾30年最慘

直播／吳子嘉指「靠疫苗A一億美元」 陳時中提告求償1000萬

5億高中生案／檢5小時訊問請回 配偶遭問「你愛他嗎？」不發一語

聽新聞
test
0:00 / 0:00

俄稱攻占巴赫姆特 烏否認

聯合報／ 國際中心、編譯茅毅／綜合報導
俄方宣稱已完全攻占烏東要地巴赫姆特。圖為瓦格納傭兵廿日在巴赫姆特揮舞俄國國旗及瓦格納旗幟。（法新社）
俄方宣稱已完全攻占烏東要地巴赫姆特。圖為瓦格納傭兵廿日在巴赫姆特揮舞俄國國旗及瓦格納旗幟。（法新社）

俄軍廿日晚間指稱，傭兵組織「瓦格納集團」宣布占領烏東要地巴赫姆特，當地已「完全解放」。俄羅斯總統普亭廿一日也對此「祝賀」。烏軍則稱戰事依然膠著，仍控制該市部分土地，但坦承情勢危急。烏克蘭總統澤倫斯基發言人尼基佛洛夫對此在社群媒體「臉書」發文澄清，澤倫斯基「否認」該市淪陷，強調烏軍官兵正堅守拚戰。

瓦格納創辦人普里格津在社群媒體Telegram發布影片說，廿日約中午，巴赫姆特已完全落入瓦格納之手，該影片中的傭兵在一片廢墟背景下，高舉俄國國旗。普里格津還說，瓦格納將在搜查市內後，將控制權移交俄軍。俄國國防部亦宣稱，瓦格納在砲兵和空中支援下，已解放阿特莫夫斯克（Artemovsk）。阿特莫夫斯克是巴赫姆特在蘇聯時代的名稱。

巴赫姆特曾是鹽礦小城、有七萬人口，已淪為俄國去年二月入侵烏克蘭以來，鏖戰最久也最血腥的戰場。若俄軍真的占領該市，將是俄軍近來一連串失利後的重大勝利。澤倫斯基曾指出，巴赫姆特若淪陷，將替俄軍占領烏東頓巴斯地區更多土地鋪路。該市也是區域交通兼後勤樞紐。

烏克蘭國防部副部長馬利亞爾則駁斥稱，儘管戰鬥激烈、情勢危急，但守軍仍控制當地若干工業和基礎設施及建築物，在市內西南部一隅據守。澤倫斯基顧問波多利雅科說，這並非普里格津第一次這麼說，凸顯他可能企圖轉移澤倫斯基在Ｇ７峰會取得外交成功的焦點。

而在澤倫斯基和美國總統拜登廿一日在廣島舉行雙邊會談前，澤倫斯基答覆記者提問時竟說，如今巴赫姆特「僅存在我們心中」，那裡「什麼都不剩」，使外界一度認為他親口證實該市已遭攻占。隨後尼基佛洛夫就澄清解讀有誤，「總統其實是否認巴赫姆特淪陷」。澤倫斯基也重申，「我軍官兵（還）在巴赫姆特」。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

美加強軍援烏克蘭 G7力挺澤倫斯基

澤倫斯基赴廣島原爆慰靈碑前獻花 與日相岸田會談

尹錫悅G7場邊會澤倫斯基 承諾提供掃雷設備等支援

烏龍？澤倫斯基發言人急澄清：總統沒有承認巴赫姆特淪陷

相關新聞

歐盟外交部長會議 烏克蘭外長預計視訊與會

歐盟各國外交部長將於22日起，於比利時布魯塞爾舉行會議，討論歐盟的外交政策，相關會談將持續兩日。烏克蘭外交部長庫列巴（D...

札波羅熱核電廠再度斷聯 俄羅斯官員歸咎烏克蘭

烏克蘭境內俄羅斯控制區的俄國官員今天表示，札波羅熱核電廠再度與電網斷聯，已切換至備用和緊急電源發電機

俄國便宜能源 亞洲各國不能不買

西方制裁不敵亞洲對能源需求孔急。多家能源分析公司指出，雖然俄羅斯因為入侵烏克蘭而遭到西方貿易制裁，但亞洲各國由於國內能源需求隨著溫度上升勢必不減反增，導致俄國相對便宜的能源，依舊會受到亞洲國...

重鎮巴赫姆特淪陷？烏克蘭：仍控制部分地區

烏克蘭國防部副部長馬里亞爾（Hanna Maliar）今天表示，烏克蘭部隊已由兩翼局部包圍遭俄羅斯軍隊圍攻的烏東城市巴赫...

烏克蘭戰場的愴痛畫面：選讀2023年普立茲獎圖像敘事

「來自烏克蘭的戰爭畫面，必須被世人牢記。」新聞界盛事、2023年普立茲獎得獎名單出爐，得獎與入圍作品當中有許多是烏俄戰爭相關的報導——包括突發攝影獎、國際報導獎、公共服務獎。此外其他得獎作品也呈現美國國內重大新聞事件、社會問題，以及對於國際重大時事的諷刺圖像。

俄稱攻占巴赫姆特 烏否認

俄軍廿日晚間指稱，傭兵組織「瓦格納集團」宣布占領烏東要地巴赫姆特，當地已「完全解放」。俄羅斯總統普亭廿一日也對此「祝賀」...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦