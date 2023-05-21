陷佔領羅生門…為何巴赫姆特之於俄烏如此重要？

巴赫姆特位於烏克蘭頓涅茨克州，是工業大區頓巴斯的一部分。當地生活的居民以講俄語為主。戰前巴赫姆特人口約為7萬到8萬。

從2022年2月24日俄羅斯入侵烏克蘭，在巴赫姆特這座城市發生的戰鬥一直未停頓。那裡發生的激戰令人聯想到第一次世界大戰。戰場上布滿地雷，壕溝戰遭到無情的炮擊和火箭彈的襲擊。交戰雙方的指揮官都將這裡稱為「絞肉機」。

二戰中，納粹德軍將3000名猶太人趕進巴赫姆特附近的一個礦井裡並封住礦口，造成所有人窒息而死。

波蘭軍事專家穆茲卡(Konrad Muzyka)曾在今年3月考察了巴赫姆特地區。離開後他表示，他認為烏克蘭軍方繼續守住這座城市不再具有軍事意義。

他在接受路透社採訪時說：「保衛巴赫姆特現在是一個政治決定，而不再是軍事決定。」他說，從軍事角度來看，烏克蘭損失的規模和代價現在超過了守住該城市的收益。

但是對於俄羅斯軍隊來說，巴赫姆特作為運輸補給中心，所在的位置極為重要。但更為重要的是，巴赫姆特可以成為俄軍的踏腳石，有助於俄軍向覬覦已久的克拉馬托爾斯克（Kramatorsk）和斯洛維揚斯克（Sloviansk）進行推進。

克拉馬托爾斯克和斯洛維揚斯克均在俄羅斯大炮的射程之內。莫斯科需要控制這兩個城市，以完成其所謂的「解放頓涅茨克人民共和國」的任務。<

今年3月，烏克蘭總統澤倫斯基在接受CNN採訪時說，他擔心俄羅斯軍隊如果拿下巴赫姆特，將擁有通往克拉馬托爾斯克和斯洛維揚斯克的「坦途」，所以做出下令守住巴赫姆特的戰術決定。

路透社指出，如果奪取巴赫姆特，對於俄軍來說也是在經歷了一連串失敗之後鼓舞士氣的重要勝利。

雖然失去巴赫姆特不會產生太大的戰略影響，但是丟失這座城市的控制權很可能會打擊烏克蘭軍隊的士氣。

澤倫斯基3月接受美聯社採訪時說，他擔心俄羅斯在巴赫姆特的勝利會引發國際社會和烏克蘭內部要求和平的呼聲，這是他不想要的

然而即便巴赫姆特真的淪陷，烏克蘭仍然可以從抵御俄軍如此之久並讓俄羅斯付出沉重代價的事實中獲得慰藉，因為這表明，俄羅斯奪取更多烏克蘭領土的任何企圖都將付出同樣沉重的代價。

（路透社）

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