拜登轉彎：盟國可援烏F-16

十九日起在日本廣島舉行的七大工業國峰會（Ｇ７），首日就出現與俄烏戰相關的重大宣示，美國總統拜登對盟國表示，準備同意盟國提供Ｆ–十六戰機給烏克蘭，並讓烏國飛行員接受Ｆ–十六訓練。此舉逆轉美國先前對援烏戰機的態度，將是烏軍的重大升級。丹麥已宣布將為烏軍提供Ｆ–十六訓練。

紐約時報報導，拜登原本一直抗拒提供Ｆ–十六之類先進戰機給烏克蘭，唯恐被用以打擊俄國境內標的，使戰爭擴大；美國國防部官員也表示，Ｆ–十六太貴，恐擠壓到其他軍援。但幾個同屬北約組織、軍備裡有Ｆ–十六的歐洲國家，呼籲國際社會加強代訓烏國戰機飛行員，並籲美方同意他們轉移美製戰機給烏國。

要求匿名的美國官員表示，拜登在峰會上向其他領袖告知同意烏國飛行員接受Ｆ–十六訓練的決定，未來幾個月美國及盟邦將討論如何把戰機提供給基輔，依當前計畫，美國不會送出自己的Ｆ–十六，而是由盟邦提供。

烏克蘭總統澤倫斯基推文表示歡迎美國的歷史性決定，此舉將大舉提升烏國的戰力。不過，任何送交戰機之舉至少是幾個月之後的事，對烏方準備中的反攻計畫緩不濟急。澤倫斯基廿日下午抵達日本，預定出席廿一日峰會中有關烏克蘭局勢的討論。

在拜登宣布同意烏國飛行員接受Ｆ–十六訓練後，丹麥代理國防部長波爾森說，丹麥將優先與盟國合作支援此計畫，為訓練烏克蘭飛行員做出集體貢獻。丹麥空軍擁有約四十架Ｆ–十六，波爾森未說明丹麥是否將向烏國供應這種戰機。

針對俄烏戰，七國領袖已發表聯合聲明，表示致力於提供給烏國安全協助，以抵禦俄國侵略，另配合烏方需求，量身打造金融、人道、軍事及外交等支援。

各國元首也準備宣布新一波對俄制裁及出口管制，進一步削弱俄國財力；另外，其他國家若暗中提供遭禁、可用於軍事系統的科技給俄國，也在打擊之列。七國同盟顯然決心釋出團結一致的訊息。

拜登在Ｆ–十六上的立場轉變，是美國對援烏先進武器多次髮夾彎的最新例證，拜登對於供應烏國海馬斯火箭發射系統、愛國者飛彈防禦系統、艾布蘭戰車，都是先拒絕，後在歐洲盟國的壓力下改變。

美國國防部助理部長瓦蘭德上個月曾對眾院軍事委員會說，西方國家戰機在烏克蘭優先事項表中排名「大約第八」。國防部高官一向表示，在俄烏戰當前階段，他們並不認為烏國需要Ｆ–十六戰機。