展示團結！歐洲委員會將建立烏克蘭損失登記冊

在冰島首都雷克雅未克，歐洲委員會5月16至17日舉行了峰會。這是該組織18年以來的首次峰會。峰會上，歐洲委員會成員國們在俄烏戰爭問題上明確站在了烏克蘭一邊，決定建立一份關於烏克蘭戰爭損失的登記冊，並發表宣言，呼籲俄羅斯送回所有被非法轉移、帶走的烏克蘭兒童。

在歐洲委員會的46個成員國中，並非所有國家都加入了損失登記冊機制。絕對多數成員國同意現在加入或者有意加入損失登記冊。塞爾維亞、匈牙利、土耳其等國則暫不加入。

另外據德新社報道，不屬於歐洲委員會成員國的加拿大、日本和美國也將參加，同時歐盟也會參與。

旨在保護歐洲民主、人權與法制的歐洲委員會

歐洲委員會成立於1949年，旨在保護歐洲的民主、人權與法制。其機制包括總部在法國斯特拉斯堡的歐洲人權法院，其判決對各成員國有約束力。

路透社報道指出，歐洲委員會將自己視為歐洲價值觀和人權的守護者，其關於平等權利、難民等問題的公約構成了歐洲價值觀的法律基礎。

歐洲委員會是獨立於歐盟存在的國家組織，其成員國比歐盟要多，目前為46個，包含幾乎所有歐洲國家（目前歐盟成員國數量為27個）。

烏克蘭自1995年以來一直是歐洲委員會的成員。

俄羅斯在入侵烏克蘭後被歐洲委員會排除在外。白俄羅斯則被暫停成員國資格，僅以觀察員身份出席峰會。

“歷史性的決定”

烏克蘭損失登記冊旨在記錄被俄羅斯襲擊的烏克蘭境內的破壞情況，收集烏克蘭所遭受的所有損害、損失的信息和證據，以便日後能追究俄羅斯的責任。該登記冊被認為是在可能向烏克蘭支付賠償金的道路上邁出的第一步。

損失登記處將設在荷蘭海牙，並在烏克蘭設分支機構。目前設立的期限為三年。歐洲委員會的所有成員和觀察員將能夠參加登記冊，其他要求參加、申請通過的國家也可以。這些國家預計將繳費以資助該登記冊。

歐洲委員會秘書長布裡奇（Marija Pejcinovic Buric）將登記冊的決定描述為“歷史性”。

烏克蘭總統澤連斯基在周三（5月17日）晚間視訊講話中對這一立場表示歡迎。他說，歐洲為了一個誠實的和平計劃而如此團結，這很重要。

德國額外捐款1000萬歐元

這是歐洲委員會70多年歷史中的第四次峰會。30多位國家元首和政府首腦參加了會議。其中就包括德國總理肖爾茨、法國總統馬克龍和英國首相蘇納克。對俄羅斯相對友好的國家和政府首腦，例如，塞爾維亞總統武契奇和匈牙利總理歐爾班，則沒有來到冰島。

歐洲委員會雖然歷史悠久，成員較多，但是近年來在歐盟的陰影下逐漸失去了影響力。鑑於俄羅斯的侵略戰爭，此次峰會著眼於再次提高各界對該組織重要性的認識。

在雷克雅未克，德國總理肖爾茨宣布，德國在對歐洲委員會的4400萬歐元義務款項之外將再額外捐款1000萬歐元。

（德新社，路透社，歐洲委員會網站）

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