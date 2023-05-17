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美俄間諜戰！CIA籲俄民眾做吹哨者 普亭祭嚴刑伺候

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
美國CIA據傳在俄羅斯內部散播投誠影片，俄方表示會密切注意，並提醒民眾。（影片截圖）
美國CIA據傳在俄羅斯內部散播投誠影片，俄方表示會密切注意，並提醒民眾。（影片截圖）

不只俄羅斯對美發動間諜戰，美國也玩這一套！美國CIA近日在俄羅斯社群媒體與通訊軟體散播投誠影片，呼籲俄羅斯關鍵技術人員、軍官與外交官若對俄羅斯總統普亭不滿，可與CIA聯絡，他們期待能獲得更多俄羅斯內部的資訊。對此，俄羅斯決將叛國罪行延長至20年，並加強情報監控，做為回應。

俄：叛國關20年

根據《半島電視台》報導，美國中情局（CIA）16日向俄羅斯境內發布影片，呼籲俄國民眾透過網路與美國情報局聯絡，盼爭取俄羅斯有心民眾分享俄羅斯內部狀況。影片中提到，徵求外交官、軍官、科學家、工程師，或是握有普亭相關訊息者，請馬上與CIA聯絡。

時代雜誌》提到，CIA還在通訊軟體Telegram上發布這則影片。不過為了避免俄羅斯人叛國，俄羅斯總統普亭曾警告，若有民眾叛國將面臨嚴重後果，俄羅斯國會杜馬也在近期將叛國罪加重至最高20年有期徒刑。

美對戰爭膠著著急

對此影片散播，克里姆林宮發言人佩斯科夫則表示，他並沒有注意此影片的狀況，但相信國內情報局會對此密切監控。他也強調，CIA與西方情報單位會對俄羅斯一直發動攻擊，他們會強力的回應。不過有些俄羅斯人認為，這是俄羅斯聯邦安全局（FSB）自導自演的把戲，目的要激起民眾反美意識。

《時代》也提到，俄軍據傳從12月至今已陣亡10萬人，美國期待透過經濟制裁與宣傳軍事上的勝利，使俄羅斯更多人願意向美國投誠，或是洩漏關鍵情報。

CIA總監馬洛威去年11月在喬治梅森大學演講時，也罕見呼籲歡迎對普亭政權厭惡的俄羅斯人加入正義一方。

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