陸特使抵烏調停 西方觀望

中國大陸歐亞事務特別代表李輝昨抵達烏克蘭，今明兩天訪問烏克蘭後，他將到訪波蘭、法國、德國及俄羅斯。李輝此行旨在調停俄烏戰爭，啟動北京「勸和促談」和平方案，但李輝與俄國淵源深厚，引發疑慮，西方各國對李輝抱持觀望態度。

針對李輝之行，大陸外交部發言人汪文斌昨僅稱將適時發布消息，並重申中方將為政治解決烏克蘭危機發揮建設性作用。

李輝曾擔任北京駐俄大使達十年，與俄極有淵源。華爾街日報報導，李輝此行代表中方採取最具體步驟，介入俄烏戰爭外交斡旋，試圖扮演「和平使者」。美歐官員表示，對中方出力幫忙結束俄烏戰爭持開放態度。

然而，俄烏戰爭爆發一年多，北京仍未承認俄國入侵烏克蘭，反而大肆批評華府及其盟友提供武器給基輔，另呼應許多俄方公開立場。

美國之音報導，北京拒絕譴責俄羅斯侵略，拒絕參與西方對俄羅斯制裁，因此當北京在俄烏衝突一周年之際推出有關解決俄烏衝突的和談計畫時，烏克蘭的歐美支持者都對北京的立場和調解身分持高度懷疑態度。特別是北京提出的和平方案沒有包含俄羅斯撤軍的要求，更引起多國不滿。

此外，大陸駐法大使盧沙野四月在法國電視台質疑前蘇聯國家立國的法理基礎，烏克蘭也在其中。盧沙野的談話引發歐洲領袖激烈批評，大陸外交部很快切割，宣稱盧的發言僅代表他個人看法。大陸國家主席習近平也快速跟進，自俄烏戰爭爆發以來首度與烏國總統澤倫斯基通電話，為李輝此行鋪平道路。