俄單日損4軍機 烏稱現世報

俄羅斯「工商日報」（Kommersant）十三日報導，俄軍兩架戰機和兩架軍用直升機，當天在靠近烏克蘭邊境的俄國西南部布揚斯克（Bryansk）地區被擊落。俄烏戰爭去年二月爆發，華爾街日報同日報導，單日折損四架軍機是自開戰後第一周以來，俄軍空中武力的最大戰損。美國新聞網站Politico報導，它們可能是被空對空飛彈擊落。

一架蘇愷-34戰鬥轟炸機、一架蘇愷-35戰鬥機和兩架Mi-8直升機組成的突擊隊，在布揚斯克地區被伏擊，「幾乎被同時擊落」。幾名俄國軍事評論員和一名烏克蘭俄占區官員指稱，四架軍機共九人喪生。這四架軍機隸屬俄國同一支部隊，該部隊正執行轟炸烏北的任務。已知俄方折損逾七十架軍機。這反映烏軍軍力愈來愈強。

俄國塔斯社則證實，一架俄國蘇愷-34在該地區墜毀，但未說明具體原因。一架直升機因引擎起火，在距離邊境約四十八公里的克林齊鎮附近墜毀。烏克蘭政府通常不會就發生在俄國國內的事件置評。然而，烏克蘭總統府顧問波多利雅科在推特發文，稱此事件凸顯正義與俄國的現世報。