澤倫斯基抵達羅馬訪問 德國宣布27億軍援

烏克蘭總統澤倫斯基周六（13日）上午搭乘意大利政府專機，從靠近烏克蘭邊境的波蘭熱舒夫市飛往羅馬，隨行的還有烏克蘭總統辦公室負責人葉爾馬克（Andriy Yermak）。

意大利外交部長塔加尼(Antonio Tajani)在機場歡迎澤倫斯基到訪。據意大利安莎通訊社（ANSA）報導，烏克蘭駐意大利大使梅爾尼克（Yaroslav Melnyk）及意大利駐烏克蘭大使扎佐（Pier Francesco Zazo）也在機場接機。

抵達羅馬不久後，澤倫斯基在車隊護送下前往意大利總統府奎裡納萊宮。意大利總統馬塔雷拉在庭院中迎接澤倫斯基。兩人在兩國國歌演奏過後進入總統府進行私人談話。

澤倫斯基在抵達意大利不久後在推特上寫道「這是為接近烏克蘭勝利進行的重要訪問。」

此行是2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，澤倫斯基首次訪問歐盟及北約成員國意大利。

意大利總理梅洛尼午後在基吉宮接待澤倫斯基。兩人一起共進工作午餐，稍後預計將向媒體發布聯合聲明。根據澤倫斯基所發的推文，周六他還將與教宗方濟各會面。

儘管羅馬和莫斯科歷史上有著友好關系，俄烏戰爭爆發後，意大利一直是基輔的堅定支持者，輸送武器和援助，並支持對俄羅斯實施制裁。馬塔雷拉在意大利國家電視台播出的講話中對澤倫斯基表示，意大利全力支持烏克蘭抵抗俄羅斯入侵。

教宗方濟各上一次在梵蒂岡接待澤倫斯基是在2020年2月。他多次呼籲烏克蘭和平，幾乎每周都為戰爭受害者祈禱。

意大利總統馬塔雷拉一直直言不諱支持烏克蘭抵御俄羅斯的軍事入侵。外界預測，澤倫斯基此行將呼籲西方進一步援助。他與教宗的會面預計將聚焦於和平前景。

周六晚間，澤倫斯基將做客意大利國家電視台Rai的知名脫口秀節目《Porta a Porta》。

數周來，各界一直猜測澤倫斯基在本周末可能前往德國，但至今仍未被確認。本周日，澤倫斯基及烏克蘭人民將在德國西部城市亞琛獲頒查理曼獎（Karlspreis，又名卡爾獎）。

德新社報導稱，為迎接澤倫斯基到訪，羅馬周六採取嚴密保安措施，部署約1500名警力和安全人員以確保訪問順利進行。機場、火車站和地鐵都實施特別安全檢查，城市上空設立了禁飛區，包括無人機皆不得升空。在澤倫斯基預計訪問的地點皆部署了狙擊手戒備。

德國宣布提供27億歐元軍事援助

在澤倫斯基到訪意大利不久前，德國政府周六宣布價值27億歐元的大規模軍事援助烏克蘭的計劃。

聯邦國防部表示，作為計劃的一部分，將再提供烏克蘭20輛黃鼠狼步兵戰車、30輛豹1主戰坦克，以及4套IRIS-T-SLM防空系統。新的軍援計劃將使德國在戰爭爆發至今對烏克蘭的武器援助近乎翻倍。

德國政府此前已經批准總值27.5億歐元的武器交付。如此一來，德國將成為烏克蘭在軍事和財政上最重要的支持者。

針對新的軍援項目，德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）表示，通過這批寶貴且急需的軍事物資，德國再度表明了對烏克蘭的支持。

他說，所有人都希望俄羅斯對烏克蘭人民的可怕且違反國際法的戰爭早日終結，遺憾的是戰爭還未看到盡頭，因此「只要有需要」、「只要有必要」，德國將提供一切可能的幫助。

（法新社、德新社）

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