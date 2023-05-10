俄羅斯勝利日規模縮減 「只有一輛坦克」參加紅場閱兵

本周二（5月9日），俄羅斯像往年一樣在莫斯科紅場舉行慶祝戰勝納粹德國「勝利日」閱兵遊行。路透社指出，由於俄羅斯在烏克蘭的冬季攻勢失敗，前線兵力和武器短缺，今年俄羅斯的慶祝活動規模有所縮減。

俄羅斯總統普亭在克里姆林宮前發表了長達10分鐘的激烈演講，對「西方精英」發出怒吼，並表示文明世界正處於「一個決定性的轉折點」。

普亭說：「一場針對我們祖國的真正戰爭已經展開。」他去年下令對烏克蘭展開了西方稱之為無端的入侵，摧毀了大量的城市並殺害了成千上萬的平民。

周二，歐盟委員會主席馮德萊恩再度訪問了烏克蘭首都基輔。她在訪問時強調了這場戰爭是如何將俄羅斯與歐洲大部分地區隔離開來並將烏克蘭推向西方的。她稱烏克蘭是「代表當今歐洲價值觀跳動的心髒」。

紅場上舉行的傳統閱兵式同往年相比規模明顯縮小。今年的閱兵式上沒有現代作戰坦克方陣，取而代之的是一輛二戰時期的T-34型坦克在紅場上滾過。戰鬥機飛越紅場上空也被取消了。

俄羅斯私人軍事集團瓦格納老板普里格津（Yevgeny Prigozhin）用髒話抱怨莫斯科的將軍們沒有給他的部隊提供足夠的武器，這也給普亭的發言蒙上陰影。

烏克蘭總統澤倫斯基表示，莫斯科給自己設定佔領巴赫穆特的最後期限，但是沒有實現這個目標。莫斯科將佔領巴赫穆特視為攻佔烏東工業地區其他城市的墊腳石，並希望將對這座城市的佔領作為向「勝利日」的獻禮。

烏克蘭方面還表示，周一夜間擊落了俄羅斯向烏克蘭發射的25枚巡航導彈中的23枚。這些導彈沒有給烏克蘭造成人員和財產損失。

俄羅斯國防部則稱，使用「高精度、遠程海基和空對空武器對敵方軍營和彈藥庫進行了集中打擊」。

俄羅斯在外交上日益遭到孤立，這一方面也拉近了莫斯科和北京之間的距離。中國外交部部長秦剛周二在訪問德國時表示，為了尋求停火，北京將與烏克蘭戰爭的所有參與各方保持溝通。

秦剛在同德國外長貝爾博克舉行會晤之後參加聯合記者會時說：「作為聯合國安理會常任理事國和負責任的大國，中國既不會隔岸觀火，也不會火上澆油。」

歐洲國家批評中國拒絕將俄羅斯派兵進入烏克蘭描述為入侵，而且也沒有呼籲俄羅斯撤軍。

普亭在勝利日的講話中說，全俄羅斯都在為前線的英雄們祈禱，為「俄羅斯，為我們英勇的武裝部隊，為勝利而歡呼！」

他的講話結束後，樂隊奏響了樂曲，禮炮齊鳴，士兵方隊走進紅場，後面是裝甲車和帶有核彈頭的洲際彈道導彈。

但是今年閱兵式比平時短得多。上周在克里姆林宮上空發生無人機襲擊事件後，出於安全的考慮俄羅斯其它一些城市的閱兵式被縮減或取消。傳統的老兵方陣「不朽軍團」的遊行也被取消。按照傳統，人們高舉二戰期間參戰人員家屬的肖像，紀念衛國戰爭期間為反法西斯做過貢獻的老兵。

（路透社）

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