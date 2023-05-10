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俄羅斯勝利日閱兵 普亭：西方讓全世界恐懼俄羅斯

遠見／ 文 / 吳凱西
俄羅斯總統普亭。President of Russia官網
俄羅斯總統普亭。President of Russia官網

俄羅斯戰勝德國納粹的功績，78年來從未間斷慶祝這個二戰勝利日，縱使克里姆林宮才在不久前遭到無人機攻擊，今年的閱兵依然如期，俄羅斯總統普亭更以「受到西方國家頻頻威脅」來形容處境。

俄羅斯克里姆林宮無人機攻擊事件後，隔週5月9日普亭（Vladimir Putin）仍盛大舉行二戰勝利日閱兵。

為紀念前蘇聯78年前從東線擊潰德國納粹的功績，俄羅斯視勝利日為重要民族榮譽，普亭當政後，勝利日閱兵活動年年在中央行政特區前的紅場廣場擴大舉行，大秀軍事肌肉，並以此為擴充民族自尊心的重要手段。

普亭7分鐘演說受西方國家威脅

《華盛頓郵報》（The Washington Post）報導，紀念日前一天，俄羅斯派出大量無人機襲擊烏克蘭許多城市，包含基輔、敖德薩等，雖然傷者不多，卻已造成烏克蘭民眾恐慌，普亭這麼做的目的無非是展開春季行動前，給烏克蘭一記恐嚇，未來戰事可能大幅推進。

紀念日現場迎來六國貴賓，白俄羅斯、塔吉克、烏茲別克、哈薩克、吉爾吉斯與亞美尼亞的總統與總理皆親自前往莫斯科會見普亭。普亭在活動現場發表了7分鐘演說，除了重提擊退納粹的當年勇，也把自己形容成「維護國家領土完整性」「受到西方國家頻頻威脅」的受害者角色。

「一場真正的戰爭再次對我們祖國發動，此刻，文明正面臨關鍵威脅，」這位一年多前下令在烏克蘭實施特別軍事行動、導致數萬條人命喪失的領導人，表示自己希望看到和平、自由和穩定的未來。

普亭很快地將俄烏戰爭苗頭對準西方精英：「任何優越的意識形態都是令人厭惡、有罪和致命的。然而，西方全球主義者和菁英們展現排他性，陷害他人、分裂社會、挑起血腥衝突與動盪、散布仇恨、侵略性民族主義，也讓全世界恐懼俄羅斯。」

俄羅斯內部分裂愈演愈烈

而烏克蘭在普亭的口中，成為「協助西方霸權建立罪惡政權的人質」和「殘忍、自私計畫中的談判籌碼」。

西方外電分析，儘管普亭在當著群眾鼓吹團結、支持戰爭，俄羅斯當局內部的不和卻愈發強烈。

閱兵儀式剛結束，俄國傭兵組織瓦格納創辦人普里戈任（Yevgeny Prigozhin）就發布了一段半小時的影片，猛烈抨擊俄羅斯國防部。他指控，有一支正規部隊被迫放棄烏克蘭東部巴赫姆特附近的陣地，官員沒有為士兵提供足夠的彈藥。

英國外交大臣克萊弗利（James Cleverly）和美國國務卿布林肯（Antony Blinken）則在5月9日於華盛頓舉行的聯合新聞發布會上表示，無論烏克蘭能否按照反攻計劃奪回領土，英國和美國都將繼續支持烏克蘭、繼續提供援助，然而，俄羅斯強大的對抗力道，讓人們不禁質疑烏克蘭在春季行動中能取得什麼成果。

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（本文出自2023.05.10《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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