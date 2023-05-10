俄羅斯入侵烏克蘭 德外長會秦剛：中國中立等於支持俄羅斯

德國外長貝爾博克（Annalena Baerbock）週二（5月9日）在柏林接見中國外長秦剛，兩人就烏克蘭問題進行交流。中方警告，中國企業若因為與俄羅斯經商而遭歐盟制裁，北京將「採取必要措施」以維護正當權益；德方則表示，在俄烏衝突中保持「中立 」，即是站在俄羅斯那一邊。

自俄羅斯入侵烏克蘭以來，中國仍持續與俄羅斯保持密切的經貿往來，歐盟認為此舉將削弱其對俄羅斯實施的制裁力道。週三（10日），各歐盟成員國將舉行會議，討論對俄羅斯進行的第11輪制裁，同時希望藉此打擊向莫斯科輸出涉及軍事敏感技術或產品的「第三國」。

法新社指出，儘管歐盟並未指明其所謂「第三國」，但歐盟官員在過去一段時間，已經對某些經由中國和伊朗而流向俄羅斯的交易提出關切。

德新社報導，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）9日出訪基輔時說，她注意到某些「不尋常的貿易流動」正在增長，「如果我們看到貨物從歐盟流向第三國，然後最終進入俄羅斯，我們可以向成員國提議對這些貨物進行制裁。」

法新社查閱的一份文件指出，歐盟行政部門將在10日的討論會上，建議停止向8家中國公司出口微晶片等敏感技術，因為這些公司疑似將這些技術賣給了俄羅斯。

德中外長齟齬

9日，貝爾博克在與秦剛會面的聯合記者會上就此事表示，歐盟希望確保對俄國現有的制裁，不會被第三國「以迂迴的方式顛覆」，但她拒絕透露任何可能對中國展開的具體制裁措施。

貝爾博克說，各國應致力於避免讓俄羅斯軍火商取得與戰爭有關的貨物，「我們期望所有國家——包含中國，利用該國對其公司的影響力達成此目的」。並強調此制裁是針對向俄羅斯軍火商提供關鍵零組件的特定公司，而非國家。

然而，秦剛就此警告歐盟，不要因俄羅斯而對中國企業進行懲罰性措施。 「中方堅決反對（他方）依據自身法律，對別國搞長臂管轄和單邊制裁，」他說，若歐盟採取行動制裁中國企業，中方「將採取必要措施，堅決維護中國企業的正當權益」。

秦剛強調，中方並沒有向「烏克蘭危機相關方」出售武器，一切往來都是「依法依規審慎處理軍民兩用物項出口」，中企與俄方交易屬於「正常交往合作」，不應受到影響。

「烏克蘭問題高度複雜，簡單化、情緒化不是解決方案，」秦剛在聯合記者會上表示，「只有保持冷靜理性，為政治解決創造條件，才是出路。」並呼籲德國「發揮引領作用」，為構建「均衡」的歐洲安全框架提出方案。

但貝爾博克敦促北京對俄羅斯採取明確的立場。她說：「『中立』意味著站在侵略者的那一邊。」自俄烏戰爭以來，北京並未就此事指責俄羅斯，並將自身描繪「促和勸談」的中立方；上個月，中國國家主席習近平更與烏克蘭總統澤倫斯基通話，並表示將派遣一名特使訪烏。

秦剛：德中關係應「去風險」

根據中國外交部的新聞稿，秦剛在9日的聯合記者會上表示，德國及歐盟與中國的關係應該「去風險」，而在行動之前，首先應該要思考「什麼是風險，風險在哪裡」。

秦剛警告，若德國與中國「脫鉤斷鏈」，將造成嚴重的外溢效應，對德國經濟將造成嚴重影響，「這些才是需要重視的、真正的風險！」

此前，德國總理肖爾茨（Olaf Scholz）在歐洲議會的一次演講中談道，「與中國的競爭肯定會有所增加」，但他也支持歐盟委員會主席馮德萊恩的立場，即歐洲需要從中國那裡「巧妙地降低風險」，而非遵照美國所敦促、對中國採取更強硬的路線。

除了烏克蘭危機，中國外交部在兩人會晤後發布的聲明稿也提及台灣。聲明稿稱，「台灣回歸中國是二戰後國際秩序的組成部分。任何真心希望台海和平穩定的一方，真心致力於維護國際秩序的一方，都應該切實恪守一中原則，堅決反對一切『台獨』行徑。」

這是德中外長在一個月內的第二度會晤。上月在北京，貝爾博克在會晤秦剛後的聯合記者會上曾表示，德國仍致力於「一中政策」，但同時也對台海形勢感到擔心，她稱，改變台灣的地位「不可接受」，且海峽兩岸「軍事對抗升級」對整個世界而言將是一種「可怕的情景」。

柏林與北京近期關係緊繃。與貝爾博克同屬自由民主黨（FDP）的德國財政部長林德納（Christian Lindner）本週原訂訪華，但在最後一刻遭到取消。外界猜測這與同屬該黨的德國教育部長訪台有關。

此次會晤，秦剛也向貝爾博克表示，林德納訪華臨時通知取消是由於中國財政部長劉昆「緊急日程」改變，並表示此事「不應過度解釋」。他補充道，北京仍然歡迎林德納盡快來訪。

（法新社、德新社、美聯社、中國外交部）

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