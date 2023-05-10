美聯社俄烏報導 普立茲最大獎

代表新聞界最高令譽的第一○七屆普立茲獎（The Pulitzer Prizes）得獎名單揭曉，美聯社及紐約時報各自以俄烏戰爭的報導獲獎。華裔作家朱華敏以文化角度探索尖銳社會議題的「紐約雜誌」書評贏得批評獎。

美聯社記者契爾諾夫、馬洛特卡、史特帕尼寇、西納特深入烏克蘭東南港口大城馬立波，目擊俄軍屠殺烏克蘭百姓的慘狀，報導贏得被認為是普立茲最高榮譽的公共服務獎。

俄羅斯入侵烏克蘭最初幾周，其他媒體紛紛撤離之後，美聯社記者繼續留在馬立波，攝影鏡頭記錄了留守家園烏克蘭民眾的堅忍精神以及平民設施淪為俄軍攻擊目標，新聞照片獲得突發新聞攝影獎。

華盛頓郵報、紐約時報、洛杉磯時報、阿拉巴馬州新聞網站AL.com也都各自拿下兩獎。百餘年來，哥倫比亞大學新聞學院頒獎表揚新聞、文學界等卓越表現。

洛杉磯時報披露市府官員帶有種族歧視的對話祕密錄音，拿下突發新聞報導獎。華爾街日報報導五十個聯邦機關官員買賣股票涉嫌利益衝突、違反公職人員道德操守，贏得調查報導獎。

華郵女記者基特奇納報導「羅訴韋德案」判例被最高法院推翻後對婦女墮胎的影響，包括一名德州少女因為無法墮胎而產下雙胞胎，獲得全國報導獎。

紐時記者長達八個月調查採訪布查烏克蘭百姓遭到俄軍屠殺的暴行，拿下國際報導獎。紐時對亞馬遜創辦人貝佐斯龐大財力與經濟影響力的報導則贏得插圖報導與評論獎。