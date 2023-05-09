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季辛吉：北京介入 俄烏戰接近轉折

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導
美國前國務卿季辛吉認為，由於陸介入俄烏戰爭斡旋，雙方年底前可望開啟和談。（圖片取自CBS官網）
美國前國務卿季辛吉認為，由於陸介入俄烏戰爭斡旋，雙方年底前可望開啟和談。（圖片取自CBS官網）

高齡九十九歲的美國前國務卿季辛吉日前接受美國「哥倫比亞廣播公司」（CBS）訪問時談及俄烏戰爭，他指出由於中國大陸參與斡旋雙邊的談判過程，俄羅斯烏克蘭有機會在今年底前進入關鍵時刻，開啟和談。

「CBS新聞」七日播出季辛吉訪談。針對俄烏戰爭，他認為，烏克蘭危機可能正接近轉折點，「既然中國已加入談判，我認為（談判）會在今年底前迎來關鍵階段。我們將討論談判的進程，甚至開始真正的談判」。

季辛吉還表明，他有意與俄國總統普亭談談，但僅會是顧問角色，不會過多介入。

季辛吉在訪問中提及關於俄烏衝突的論點，也受「今日俄羅斯」（RT）電視台、「衛星通訊社」等俄國媒體關注。RT七日報導，這是季辛吉對俄烏衝突的和平前景做出預測。

大陸外交部發言人汪文斌此前指出，北京不久前宣布「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」文件，提出尊重各國主權、停火止戰、啟動和談等項主張，核心就是「勸和促談」。

季辛吉另在訪談中談及兩岸問題。他認為，現在處於「危險時期」，有必要立即予以關注，「我們面臨一個問題，可能會演變成（美陸）兩個高科技國家間的全面戰爭」。

訪談中還提到一九七○年代，季辛吉曾密訪北京，為時任美國總統尼克森的歷史性訪陸鋪路，主持人問季辛吉，「當你現在回顧，世界有因為那次開放而變得更好嗎？或變得更危險？」他回答，「不，中國終究會重返國際體系，不能將之排除」。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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