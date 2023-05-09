傳歐美立場變 願讓陸斡旋俄烏

華爾街日報七日報導，美國及其歐洲盟友認為，烏克蘭計畫五、六月發動反攻，可能為今年底對俄磋商鋪路，而且中國大陸可望說服俄羅斯代表坐上談判桌。報導說，西方國家對俄烏戰爭態度與官員思維出現重大轉變，凸顯歐美國家願意讓長期支持俄國總統普亭的大陸參與烏俄終戰協商。

報導說，西方國家改變態度，以美國最明顯。美國曾強烈懷疑中方介入俄烏戰爭動機，但美國國務卿布林肯近期公開表示，對於北京可能幫助緩和衝突抱持樂觀看法。

歐美官員一致認為，沒有任何一個交戰方具備無限期戰鬥的能力，而北京願意在國際和談中發揮作用的態度，應當受到國際社會檢驗。然而，歐美官員依然不確定，俄國是否有意談判停戰。

大陸國家主席習近平四月廿六日與烏克蘭總統澤倫斯基進行電話會談，這是去年二月底俄國侵烏以來兩人首度通話。美聯社分析，中國欲重新定位其全球角色，是北京斡旋俄烏的動機之一。北京官方公布的通話內容顯示，習近平告訴澤倫斯基說，「對話和談判是唯一可行的解決辦法」，同時警告衝突的風險，意圖將大陸描繪成「一個公正的國家」，並呼籲各方克制，強調「核戰沒有贏家」。

儘管歐美國家一再公開表態，誓言無論烏俄戰爭持續多久，都會力挺烏克蘭，直到烏軍打敗俄軍，但西方國家眼見軍火供應吃緊，擔心俄烏戰事若陷入僵局，援助烏克蘭的規模將無以為繼，因而日漸傾向推動俄烏上談判桌。

報導引述未具名歐洲官員表示，目前白宮國安會官員傾向談判停戰；國務院與中央情報局主張先觀察烏克蘭反攻情況，再決定是否倡導以外交途徑解決。

美國與盟友期待烏克蘭發動攻勢收復烏國南部失土，就算無法將俄軍占領土地全奪回，這波反攻仍能解讀為成功。法國與德國高層官員預期，在烏克蘭反攻有所斬獲後，白宮將嘗試推動和談。

多名歐洲官員說，美國總統拜登預料會向澤倫斯基示意，未來幾個月可能適合停火談判。

不過，歐洲推動俄烏和談尚未形成共識。波蘭、波羅的海國家及部分英國官員認為，就算烏軍春季反攻沒有改變戰局，仍該讓烏克蘭有更多時間收復失土。法國與德國則希望俄烏達成停火協議，大陸可能以擔保國身分參與。