路透：中國「著魔」國家安全恐讓自己陷入孤立 現與美關係已近紅線

分析人士認為，中國日益關注國家安全並加劇與美國的競爭，有可能將其在三年疫情封鎖措施結束之後重新與世界接觸的努力轉變為新時代的從西方孤立。

取消從2020年開始實際上關閉邊境的疫情控制措施以來，北京最近幾個月採取了一系列自相矛盾的外交和商業動作，這讓許多觀察家對其動機感到疑惑。其中包括：在與侵略者俄羅斯舉行會談的同時宣稱促進烏克蘭的和平，向西方領導人鋪開紅地毯同時又升級對民主台灣的軍事威脅，以及在采取被視為扼殺中國商業環境的措施的同時拉攏外國企業領導人。

分析人士說，看起來晴雨不定的信息可能是習近平主席再次強化國家安全的結果。與競爭對手超級大國美國的關係跌至低谷，更與國家安全的強化互為因果。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授吳木鑾（Alfred Wu）說：中國的嚴酷現實是安全現在壓倒一切，從經濟到外交無所不包。

吳木鑾說，對安全的壓倒性考慮正在損害中國的一些外交關係及其振興這個世界第二大經濟體的計劃，即使它試圖在包括烏克蘭危機在內的關鍵地緣政治問題上鞏固其權威。

他說：儘管中國口口聲聲要對外開放，但它已經逐漸關閉了。

從國內問題到外國威脅

習近平在去年10月打破多年來的慣例繼續第三個任期後的一次講話中特別提到了國家安全，將之作為一個廣泛的概念，涵蓋了從政治和經濟到技術和領土爭端等各種問題。

隨後他在今年3月的全國人大會議上發表的講話更加尖銳，稱中國的安全正受到美國試圖遏制其崛起的挑戰。

自2012年上任以來，國家安全一直是習近平最關心的問題之一。他的前兩個任期更多地關注國內問題，如持不同政見者、維權人士和新疆地區的穆斯林族群。

在去年 10 月的演講中，他強調了外部安全和國際安全。分析人士稱，這標志著其新的重點是應對來自華盛頓的外國威脅。

當被問及對這篇報導提出的一系列問題的回應時，中國外交部表示不了解情況。

中國外交部官員多次宣稱中國是負責任的大國，支持多邊主義和全球化，並指責其他國家炒作中國威脅論。

外交穿梭的成與敗

分析人士表示，中國對安全的著魔影響到最近的幾項外交行動。

例如，由於拒絕譴責其親密盟友和最大石油供應國俄羅斯，中國推動烏克蘭和平計劃的努力遭到質疑。

習近平上個月與烏克蘭總統澤連斯基舉行了自一年多前戰爭爆發以來的首次通話--目的是為了強調北京不偏袒任何一方--在中國駐法國大使質疑烏克蘭主權後，被一些分析人士稱為有害的控制。

英國智庫地緣戰略委員會研究員帕頓（Charles Parton）表示，中國呼籲烏克蘭實現和平與其自身與美國的鬥爭有關。

他說：北京不在乎它的調解是否奏效，重要的是這是一個損毀美國聲譽的機會。他指的是中國聲稱美國及其盟友為烏克蘭提供武器是在為戰爭火上澆油。

波士頓克拉克大學政治學副教授巴特勒 (Michael Butler) 表示，烏克蘭戰爭是檢驗美國保衛台灣的決心的試金石。

他說：習近平特別關注的是美國會不會或者在多大程度上捍衛烏克蘭，幫助其抵御俄羅斯的侵略，同時公開將中國塑造為清醒理性的聲音，將美國塑造為愛管閒事的侵略者。

分析人士說，中國試圖拉攏美國在歐洲的盟友也是其對抗華盛頓影響力戰略的一部分，但取得的成果喜憂參半。

他們提到了上個月習近平與法國總統馬克宏在中國的會晤。這似乎是一次友好的、建設性的會晤，其美好印象卻讓中國在馬克宏離開數小時之後就展開的對台軍事演習毀壞了。

這與馬克宏被認為在台灣問題上的軟弱表態一起，引發了輿論對他此行討好中國的強烈批評。歐盟官員隨後對中國採取了更加強硬的立場。

商業振興的喜與憂

中國的安全強調也有可能讓它在經濟上陷入孤立。

今年3月份在中國舉行的兩次備受矚目的商業峰會上，中國官員們煞費苦心地強調該國在疫情之後在商業上重新開放。

但最近幾周，中國通過了範圍廣泛的新版反間諜法，並對在中國的一些海外公司採取了美國稱之為懲罰性的行動。

美國商會中國政策委員會主席羅斯（Lester Ross）告訴路透社，在中國尋求吸引更多的外國投資的同時，安全部門似乎更加肆無忌憚了。

中國外交部官員此前曾表示，北京歡迎遵守中國法律的外國公司。

外國投資者非但沒有對中國重新開放抱持樂觀態度，而且中國資本市場長達數十年的上漲行情也正在跌落。中國與美國的競爭成為投資者最擔心的問題。

其中包括世界最大的對沖基之一金橋水基金（Bridgewater Associates））的創始人達利歐 (Ray Dalio) ，他曾經是備受矚目的看好中國的外國投資人士。

今年早些時候退休的達利歐最近在他的個人領英（LinkedIn）帳戶上寫道。

（中國和美國的關係）非常接近紅線。如果越過紅線，將不可挽回地將它們推向某種類型的戰爭的邊緣。這會讓這兩個國家都受到損害，而且對世界秩序造成嚴重和不可挽回的破壞。

（路透社）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】