烏克蘭：用「愛國者」擊落俄高超音速導彈

烏克蘭軍方周六稱，使用美國提供的愛國者導彈防御系統，在基輔上空擊落了一枚俄羅斯高超音速導彈。如果情況屬實，這將是烏克蘭首次成功攔截俄羅斯最先進的高超音速導彈。

烏克蘭空軍司令米科拉·奧列什丘克（Mykola Oleshchuk）稱，俄軍本周稍早對基輔發動導彈夜襲時，一枚「匕首」高超音速導彈被烏克蘭部隊使用美國提供的愛國者防空導彈擊落。「是的，我們擊落了『不可一世』的匕首」，奧列什丘克在社媒上貼文寫道，導彈是由一架米格-31K戰機從俄羅斯領土上空發射的。

匕首高超音速導彈是俄羅斯研發的最新一款而且也是最先進的一款空射高超音速導彈，射程據說超過2000公里，而且可以10倍音速飛行，因此很難攔截。匕首導彈由於具有高超音速和巨大的彈頭，因此可以摧毀加固的目標，例如地下掩體和山中隧道。

烏克蘭今年四月底獲得首批愛國者反導彈系統。美國和德國承認各自至少向烏克蘭交付了一套愛國者防空導彈系統，而荷蘭則表示已向基輔交付了兩套愛國者導彈系統。

瓦格納「繼續為俄羅斯而戰」

在烏克蘭宣布擊落俄高超音速導彈後數小時，俄羅斯方面則稱在克裡米亞半島擊落了一枚烏克蘭的彈道導彈。莫斯科任命的克裡米亞行政長官阿克索諾夫（Sergei Aksyonov）在社交媒體上表示，一枚烏克蘭彈道導彈「在克裡米亞共和國上空被擊落」，沒有造成人員傷亡。

據塔斯社報導，俄羅斯雇傭軍武裝瓦格納團的首領普裡戈津表示，在撤離巴赫穆特之後，該武裝將繼續為莫斯科戰鬥：「瓦格納的戰士將在接下來的行動中繼續為俄羅斯的利益而戰」。

此前，普裡戈津5月5日宣布瓦格納將在下周撤出巴赫穆特。他先後兩次在視頻中對俄軍方提出前所未有的嚴厲指責，抱怨其部隊得不到充足的彈藥，在巴赫穆特「無謂送死」。

據悉，瓦格納在巴赫穆特的陣地下周三將由車臣首領卡迪羅夫的軍隊接管。俄烏軍隊在該市已激戰數月。據普裡戈津稱，俄軍已佔領該市95%的區域。

（美聯社、路透社、法新社）

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