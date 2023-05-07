烏動用愛國者 擊落俄極音速飛彈

烏克蘭空軍六日宣稱，已使用新獲得的美國「愛國者」防空系統，在首都基輔上空擊落一枚俄羅斯的極音速飛彈，這也是烏國首次攔截到俄方最先進的飛彈。對此，俄國國防部尚無回應。

烏克蘭空軍司令奧列修克在社群媒體「紙飛機」發文表示，基輔近日遭到俄軍徹夜攻擊時，烏軍攔截了「匕首」（Kinzhal）極音速彈道飛彈。同時，這也是烏克蘭首度公布啟動愛國者防空系統。

奧列修克寫道，「是，我們擊落了『獨一無二』的匕首，這發生在五月四日的夜間攻擊，在基輔州的天空中」。他還表示，這枚匕首飛彈是由一架米格－卅一Ｋ（MiG－31Ｋ）戰機從俄羅斯國土發射，並用一枚愛國者飛彈擊落。

Ｋｈ－４７Ｍ２「匕首」飛彈是俄羅斯最新與最先進的武器之一，俄軍宣稱這款空射彈道飛彈射程高達二千公里，並以十倍音速飛行而難以攔截。匕首飛彈結合了極音速與重型彈頭，能夠摧毀擁有堅固工事的目標，像是地下掩體或山區隧道。烏克蘭軍方之前也承認，他們缺乏攔截匕首飛彈的資產。

烏克蘭四月下旬時接收了首批交付的愛國者飛彈，沒有具體說明擁有多少套的系統或已經部署的地點，但眾所周知是由美國、德國與荷蘭提供。德美兩國承認各送了至少一套系統，荷蘭則說他們提供了二套，目前不清楚目前有多少套投入運作。

愛國者系統最先由美國在一九八○年代部署，分析師指每枚飛彈成本大約四百萬美元（折合新台幣約一點二億元），每具發射器成本約一千萬美元（折合新台幣約三億元）。考慮到高昂的成本，外界普遍認為烏克蘭只會用愛國者對付俄軍飛機或極音速飛彈。

烏克蘭空軍司令部發言人伊納特告訴當地電視台，「是，我們確實具備對抗彈道飛彈的武器。過去沒有人知道愛國者是否能夠對付彈道飛彈，現在我們知道它可以。我們有這樣的武器很好，可惜的是數量不多」。