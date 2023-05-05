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策畫無人機襲克宮？ 美駁俄指控

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
烏克蘭的無人機攻勢擴及俄國各地基礎設施，包括俄南一處煉油廠就遭到四架無人機攻擊，消防隊趕忙滅火，照片於四日公布。（美聯社）
烏克蘭的無人機攻勢擴及俄國各地基礎設施，包括俄南一處煉油廠就遭到四架無人機攻擊，消防隊趕忙滅火，照片於四日公布。（美聯社）

俄羅斯三日譴責烏克蘭當天清晨用兩架無人機攻擊克里姆林宮、意圖暗殺俄羅斯總統普亭。當天出訪芬蘭的烏克蘭總統澤倫斯基否認與此有關，莫斯科四日將矛頭轉向美國，指控整起事件係由華府策畫，交由基輔執行，白宮很快駁斥。

普亭發言人佩斯科夫四日表示：「不管是基輔，還是華盛頓，都在妄圖撇清關係，他們的這種做法很可笑。我們清楚地知道，做出此類行動、發動此類襲擊，決定權不在烏克蘭，權在美國。基輔不過只是按照命令行事。」

在克里姆林宮遭遇無人機襲擊後，俄羅斯揚言保留報復的權利，前總統麥維德夫在內的強硬派甚至表示，現在應該「剿滅」澤倫斯基。佩斯科夫拒絕說明莫斯科是否把澤倫斯基列為理所當然的狙殺目標，但稱俄方有一系列的選擇，將謹慎考慮與平衡回應，緊急調查也在進行之中。

俄國表示，無人機遭到俄國電戰部隊擊毀，普亭當時也不在官邸，四日照常辦公。

美國白宮國安會戰略溝通協調官柯比告訴ＭＳＮＢＣ，「我們跟這件事情毫不相干」，並稱「佩斯科夫就是在那裡說謊，就這麼簡單」，並重申華府並不支持或縱容烏克蘭對邊界之外進行打擊，「我們公開與私下都跟他們說得很清楚，我們既不鼓勵、也不讓他們能夠打擊到烏克蘭境外……但決定權在烏克蘭手上」。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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