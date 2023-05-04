前特工發現 俄船曾神秘出沒「北溪」爆炸水域

2022年9月26日，位於波羅的海博恩霍爾姆島附近的「北溪」一號和二號海底輸氣管道在同一日發生爆炸，導致管道嚴重受損，大量天然氣洩漏到附近海域。這兩段管道平時由俄羅斯天然氣工業股份公司維護運營，爆炸時均處於非運行狀態。「北溪」一號管道9月剛停止供氣，而「北溪」二號從未投入使用。不過，據稱事發時，涉事管道中儲存著數億立方米的天然氣。

爆炸發生後，美國、歐盟、北約和俄羅斯均表示爆炸是人為破壞造成的。

今年1月，德國調查人員在一艘去年9月從德國北部羅斯托克港開出的名為「仙女座」（Andromeda）游艇上發現了炸藥痕跡。分析顯示，這些炸藥殘留物與「北溪」天然氣管道爆炸事件中所使用的炸藥相同。據警方調查，一個親烏克蘭團體去年9月初通過出示偽造的保加利亞護照租用了這艘船。該船之後出現在離爆炸地點不遠的水域。目前，相關調查仍在進行之中。

神秘的「暗船」行動

本周三，多家德國媒體報道，關於「北溪」爆炸案有了新的線索--由一位退休的前英國情報人員記錄的來自俄羅斯「暗船」（dark ships）的無線電信號。

所謂「暗船」是指違反國際規定，關閉了自動位置傳輸的船舶，它們的位置不能隨時在互聯網上查到。2018年退休之後，化名「詹姆斯」(James)的這位前英國情報人員幾乎每天都利用閒暇時間，通過無線電技術和其他公開信息來源觀察俄羅斯在波羅的海的艦隊。這是他的老本行。他曾經為英國軍方和情報機構效力多年，任務就是監視俄羅斯的波羅的海艦隊。退休後，盡管沒人再為此向他支付薪酬，他也不能再接觸到秘密情報，但詹姆斯仍把觀察俄羅斯在波羅的海的艦隊當成了業餘愛好。

北溪爆炸事件發生後，詹姆斯檢查了2022年6月初記錄到的無線電信號，發現兩艘俄羅斯船只在丹麥博恩霍爾姆島（Bornholm）以東有極不尋常的活動。該水域離去年9月北溪輸氣管道爆炸地點非常近。其中一艘船、86米長的「Sibiryakov」號是一艘配備了水下作業設備的水文研究船。專家說，它經常伴隨俄羅斯潛艇在波羅的海進行試潛。

據詹姆斯的監聽記錄，2022年6月6日，一艘關閉了自動位置傳輸的所謂「暗船」離開了俄羅斯飛地加裡寧格勒的軍港。6月7日，該船出現在博恩霍爾姆以東，即後來的水下爆炸區域，並在那裡停留了約三小時。之後返回加裡寧格勒。詹姆斯說，這是他從事多年監聽以來第一次在波羅的海的這一地區發現這艘特殊船只。在2022年6月14日和15日之間，「Sibiryakov」號也多次到達後來的爆炸點附近的水域，並且與同樣在附近作業的第三艘無法識別的船只進行了溝通。

詹姆斯將他的數據交給了斯堪的納維亞的記者團隊，後者又與德國明鏡周刊、德國電視二台、奧地利《標準報》和瑞士媒體Tamedia分享了數據。這些數據顯示，除了幾艘「暗船」有明顯動向外，俄羅斯在波羅的海的疑似間諜活動有了相當大的擴展，正越來越多地瞄準潛在的戰略目標，如海上風電場和重要的海底互聯網電纜。

衛星圖像佐證

為了驗證詹姆斯記錄的數據，斯堪的納維亞的研究小組委托挪威衛星接收服務公司KSAT對衛星圖像進行分析，包括光學和雷達圖像。KSAT公司果真在上述日子裡在博恩霍爾姆島附近發現了兩艘暗船，一艘距離後來的爆炸地點大約三公裡，另一艘幾乎就在爆炸地點的上方。KSAT專家鮑納（Tony Bauna）說，這兩艘船在很長一段時間內幾乎沒有移動。

丹麥證實俄特種船爆炸案前幾天出現在該水域

詹姆斯的新數據也與新聞門戶網站「T-Online」的研究相吻合。該網站今年3月報導，在去年9月北溪輸氣管道爆炸的前幾天，有帶水下設備的俄羅斯船只出現在爆炸地點周圍海域。丹麥巡邏艇「Nymfen」當時對現場進行了拍照。上周，丹麥軍方證實，巡邏艇巡邏艇「Nymfen」當時拍攝了二十多張俄羅斯特種船SS-750號的照片，該船近一百米長，配備了起重機和一個迷你潛艇。除此之外，另一艘俄羅斯船只海上救援巡洋艦「SB 123」爆炸前幾天也出現在該水域。該船配備了負載起重機。

不過，對北溪輸氣管道爆炸案是否由俄羅斯方面策劃，西方安全專家更多持懷疑態度。詹姆斯提供的線索只是給這起撲朔迷離的案子增加了一塊拼圖。

（明鏡周刊、標準報等）

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