世紀豬隊友？德國警方「洩露天機」 澤倫斯基恐不訪柏林了

德國媒體周三（5月3日）紛紛報導了烏克蘭總統澤倫斯基即將訪問柏林的消息。《柏林日報》首先獨家報導稱，柏林警方證實澤倫斯基下周將來訪。其他媒體隨即跟進。除了引述《柏林日報》的消息，還挖掘出了更多的細節。

例如提到烏克蘭總統將在哪個機場降落、下榻何處、當局將採取怎樣的安全警戒措施等。這些內容，不乏出於安全考慮不宜對外透露的信息。然而在有關報導已經滿天飛的情況下，警方公開回應了德新社、路透社等國際媒體的詢問，證實澤倫斯基訪德的計劃。

而烏克蘭方面顯然希望對澤倫斯基的行蹤盡量保密。他的行程計劃經常是在事後或最後一刻才宣布，有時甚至在他安全返回後才公布--例如，在訪問烏克蘭前線的危險地區時。

例如，澤倫斯基本周四到訪芬蘭，與北歐國家領導人會談，對此外界之前並不知情。今年2月，澤倫斯基在巴黎與德國總理蕭茲和法國總統馬克宏會面時，法國總統府在客人抵達當天才公布消息。

總理府保持沉默

這樣做的理由很簡單：為了總統的安全起見，烏克蘭方面不願讓俄羅斯知道澤倫斯基的確切下落。這一安全風險眼下更加劇了，因為莫斯科指控烏克蘭無人機周三夜間襲擊克里姆林宮未遂，稱這是企圖暗殺總統普亭。

俄羅斯前總統梅德韋傑夫在社交媒體上說，這讓莫斯科別無選擇，只能「消滅」澤倫斯基和他在基輔的「團伙」。烏克蘭方面否認與所謂的無人機襲擊有關聯。

即便在警方公開證實訪問計劃後，德國政府也未置一詞。在周三的每日新聞發布會上，當被問及有關報導時，總理府的發言人只是說，蕭茲總理未來一周的日程將像往常一樣在周五公布。

基輔很「失望」

澤倫斯基的行程計劃在德國被公開曝光，顯然引起了基輔的不滿。德國新聞網站t-online周三援引接近烏政府的消息人士報導稱，烏克蘭對「非常敏感的安全情資」似乎被德國方面的消息源「有意識地」公布「深為失望」。

這位消息人士稱這是「不負責任」的做法，並表示這可能「給烏克蘭總統計劃中的訪問打上問號」。

之前關於澤倫斯基近期訪問德國的可能性，有一些跡象和事由已在德國輿論間被公開談論。然而，在柏林警方對媒體證實此事之前，這似乎最多只是一種猜測。

根據目前已透露的計劃，澤倫斯基原定於5月13日在柏林同德國總理蕭茲及聯邦總統施泰因邁爾舉行會談，之後將乘坐直升機到德國西部城市亞琛。14日，他將在亞琛被授予2022年度的查理曼獎（Karlspreis）。該獎項旨在表彰為歐洲一體化做出貢獻的個人和組織。去年12月，評獎機構宣布該年度的查理曼獎授予澤倫斯基與全體烏克蘭人民。

盡管頒獎日期早已公開，但澤倫斯基是否會親自前往領獎此前仍是個懸念。因為不能排除他以線上方式與會的可能性，就像今年的柏林電影節上那樣。此外澤倫斯基夫人也曾代表丈夫領取過獎項。

俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭爆發以來，澤倫斯基僅作過少數幾次國外訪問，還尚未到過德國。他上一次到訪德國是2022年初參加慕尼黑安全會議。數天之後戰爭就爆發了。

（綜合報導）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】