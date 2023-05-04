防烏反攻狂蓋大規模傳統防禦工事 俄軍弱點在哪裡？

從去年12月開始，俄軍開始順著前線走向修築了龐大的防禦工事。衛星圖像顯示，俄軍正在其佔領區的一些戰略要地上進行軍事集結，對烏方發起的戰略反攻進行籌備。英國情報部門表示，這是過去幾十年來世界上最大規模的防禦工事。

除此之外，路透社對數千幅衛星圖片進行分析後報導稱，俄烏邊境以及烏克蘭東部及南部被佔領土上，俄軍修築了綿延數百公裡的由碉堡、路障、戰壕和防護牆組成的防禦工事。

美國費城外交政策研究所高級研究員羅伯．李（Rob Lee）對路透社表示，去年烏軍大反攻的成功給俄羅斯人上了一課。「烏軍反攻拿下哈爾科夫後，俄羅斯已經意識到了吃敗仗、丟失土地是完全有可能的。我認為，俄羅斯人已經意識到烏克蘭是有能力發起反攻的。」

俄羅斯人修築了哪些防護牆？

俄羅斯修築的防禦工事主要由一人高的戰壕組成。戰壕前方用沙袋或石塊進行了加固，可以抵擋子彈和炮彈彈片。

華盛頓美國企業研究所的分析師亞弗裡克（Brady Africk）對衛星圖片進行分析後表示，圍繞一些交通要道和具有戰略意義的城鎮周圍，目前都修建了這類工事。

路透社報導稱，相關圖片還顯示俄軍為了阻擋烏克蘭的重型軍事設備，修築了各類障礙物，如反坦克溝壕、水泥鑄造的「龍牙」以及「捷克刺蝟」等二戰時期常見的反坦克手段。除此之外，俄軍還埋設了大量地雷。

烏克蘭軍隊將在哪裡發起反攻？

俄軍高層下令修築大規模防禦攻勢的地點，顯然也是他們認為烏軍最有可能發起反攻的地點。俄軍前線防禦工事主要集中在扎布羅熱東南部、烏克蘭東部以及連接被俄軍佔領的克里米亞半島的狹長地帶。

澳大利亞退役少將瑞安表示，俄軍顯然認為，烏克蘭南部尤其是扎布羅熱一帶將是烏軍發動反攻的重點。

烏克蘭軍事專家、預備役上校日丹諾夫（Oleh Zhdanov）也表示「俄軍在短短六個月之內建造的這些防禦工事是相當堅固的。」不過，他也同時強調，這些防禦設施是零星分布的，並不連貫。例如梅利托波爾以東的公路網就幾乎沒有任何防禦設施。

俄軍希望借助防禦工事揚長補短

蘇黎世聯邦理工學院安全研究中心的馬蘇爾（ Niklas Masuhr）分析稱，俄方之所以要修築大規模防禦工事，其主要目的可能並不是阻撓烏軍突破防線，而更是一種拖延戰術，讓烏軍在進攻過程中消耗更多的「人力和時間」。馬蘇爾認為，基於這些防禦工事的存在，未來烏軍反攻的方式也就有了某種程度上的可預測性。「除此之外，防禦工事對俄軍也可以起到揚長避短的作用，因為烏克蘭軍隊更擅長使用靈活機動的作戰方式。」不過，馬蘇爾同時也表示，俄軍固守防禦工事，也使得烏軍評估俄軍部署變得更為容易。

外交政策研究所的羅布．李認為，俄軍把兵力集結在防線上，也令烏軍處於有利地位，他們可以縱深攻入俄佔領土的後方，從而使各道防線土崩瓦解，使俄軍陷入潰敗境地。

烏軍的防空能力以及俄軍低落的士兵

日丹諾夫警告說，衛星圖片上目前還無法識別出俄軍的炮兵陣地，他們通常在戰鬥打響前一刻才會暴露位置。除此之外，俄軍的戰鬥機也是一個不容忽視的因素，不過，烏克蘭的防空能力較強，俄軍戰鬥機無法取得制空權。日丹諾夫說：「重要的是，烏軍必須要擁有足夠的戰術性防空系統，只有這樣才能為地面部隊提供足夠的保護。」他說，是否擁有能夠覆蓋整個作戰區域的防空系統，這是一個必須予以考慮的重要因素。

盡管一些觀察家認為，俄軍的防禦工事足以抵擋得住烏軍的大規模攻勢，但日丹諾夫還是認為，烏軍的攻勢能否取得成功，並不完全取決於俄軍的工事是否牢固。「無論戰壕挖的多深，多麼牢固，決定勝敗的關鍵因素最終還是要看守軍的士氣。」他說，俄軍佔領了赫爾松後，花了三個月時間修築了三道防禦工事，但最終還是無法抵御住烏軍的攻勢。

傳統的防禦工事與現代化的作戰理念

總部設在倫敦的國際戰略研究所的現代戰爭專家加迪（Franz-Stefan Gady）對CNN表示：「烏克蘭的目標一定是要引發俄軍指揮系統的癱瘓以及官兵的恐慌。戰術上的出奇不意、戰場上的指揮能力以及官兵的士氣等無形因素很可能會在進攻發起後的24小時內起到決定性作用。」

日丹諾夫表示，現代化戰爭中，小巧靈活的軍事單位在攻勢中發揮著重要作用。他表示，在收復哈爾科夫的戰鬥中，小規模的機動部隊不用一槍一彈率先突破了防禦工事之間的空隙，在敵軍中造成了混亂和恐慌，而隨後再由主力部隊結束戰鬥。

西方軍援 意義重大

外交政策研究所的羅布．李表示：「坦克、裝甲車必須同工兵、炮兵甚至戰鬥機協同作戰，以擊敗不同層面的敵軍防線，這種作戰方式被稱為『多兵種協作』。」他表示，最近西方向烏克蘭提供的軍援就是為了幫助烏克蘭具備這樣的能力。

日丹諾夫表示，烏克蘭目前已經收到了掃雷坦克。他還著重強調了美國提供的M58 MICLIC掃雷設備以及德國提供的、用於跨越小型障礙的裝甲架橋車和工程車。

馬蘇爾也表示，西方提供的武器將是烏克蘭提升協同作戰能力的關鍵，另外持續提供武器、彈藥以及相關的情報也至關重要。

澳大利亞退役少將瑞安表示，機智巧妙的作戰規劃可能比西方武器還要重要，「他們得到的最為重要的援助並不是武器裝備，而是對營級和更高級指揮官所提供的多兵種協同作戰能力的培訓。這是極其復雜的地面行動，絕不是給你一支皮卡車隊就可以完成的任務。」

蘇黎世聯邦理工學院安全研究中心的馬蘇爾說：「戰爭爆發以來，我們還從未見過烏克蘭軍隊對俄羅斯工事發動大規模進攻。以前的攻勢都是針對俄羅斯小股部隊發起的。這是一個前所未有的新局面。」

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