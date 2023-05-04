俄國自導自演？烏克蘭否認以無人機襲克里姆林宮

俄羅斯週三（5月3日）指控烏克蘭在夜間用無人機襲擊克裡姆林宮，企圖殺害俄國總統普京未遂，但烏方否認這項指控。烏克蘭總統澤倫斯基隨後否認烏方與克宮疑遭無人機襲擊事件有關。

澤倫斯基當時正在芬蘭赫爾辛基參加與北歐領導人的會議，他在記者會上說：「我們沒有攻擊普京或莫斯科，我們在我們的領土上打仗。」

澤倫斯基暗示，這起襲擊是俄羅斯自導自演，因為俄國近日在俄烏戰爭中節節敗退，「普京需要激勵他的人民」。他說，這場疑似襲擊事件的責任歸屬，基輔將交由戰爭法庭決定。

據路透社及美聯社報導，烏克蘭總統顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）稱，克裡姆林宮並非軍事場所，因此烏方並無理由對其進行襲擊，此起事件與基輔無關。

波多利亞克警告，俄羅斯可能在未來幾天對烏克蘭城市、平民和基礎設施進行大規模襲擊，並以無人機事件為自我辯護的藉口。

他向路透社補充，這次襲擊「清楚地表明，俄羅斯準備在未來幾天內，進行大規模的恐怖主義挑釁」。

俄羅斯前總統、現任安全委員會副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）表示，此事件讓他們「別無選擇，只能消滅澤倫斯基及其同夥」。

莫斯科獲益？

DW駐拉脫維亞的特派員帕爾克（Jennifer Palke）指出，事件發生當時，克裡姆林宮附近的居民聽到了一聲爆炸般的轟鳴、在空中看到一陣火光，接著「在克裡姆林宮的城牆上，看到拿著手電筒的人」。

「克裡姆林宮表示，（俄國）軍方和特勤部門及時採取了行動後，（疑似襲擊克裡姆林宮的）無人機已無法運作，」帕爾克轉述道。

帕爾克表示，這起事件對俄國而言可能有許多好處。此外，此事件相關消息多來自俄國媒體報導，目前尚無西方媒體或專家能夠證實。

美方持懷疑態度

法新社指出，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）稱已看到相關報導，但無法證實事件的真實性。他說，對於任何克裡姆林宮宣稱發生的事，他都持高度懷疑態度。

美媒《政客》（Politico）報導，美國白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）同樣表示暫無法確認事件真偽；該媒體另引述2名美國官員說法，稱拜登政府目前仍在釐清，此事究竟真是基輔委由親烏團體代操，還是俄羅斯自導自演。

部分西方專家認為，此事有可能是俄羅斯發起的「假旗行動」（false flag operation），意在把責任歸咎於烏克蘭，並正當化其反擊措施。

路透社引述蘇格蘭聖安德魯大學軍事戰略學家歐布萊恩（Phillips O'Brien）的觀點稱，俄國希望藉此「讓烏克蘭顯得很魯莽，以削弱西方對烏支持，或是壯大俄國國內的支持」。英國皇家國際事務研究所（Chatham House）學者尼科西（James Nixey）表示，假使這真是俄國的假旗行動，此舉可說「充滿絕望的味道」，而且是風險很高、可能被揭穿的策略。

關於烏克蘭是否有能力發動這樣的攻擊，路透報導稱不無可能，因為近期有消息稱烏克蘭曾派無人機轟炸俄國境內或克裡米亞的軍事場所。報導指出，烏克蘭一般而言不會承認責任歸屬，但烏克蘭官員常會慶祝這類事件。

（綜合報導）

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