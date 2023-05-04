克宮：烏無人機夜襲 暗殺普亭未遂

克里姆林宮新聞處表示，基輔三日凌晨試圖用無人機攻擊克里姆林宮的俄羅斯總統普亭官邸，但遭俄方擊落，意圖暗殺普亭未遂。烏克蘭總統府則否認與此事有任何關連，並暗示可能是俄國自導自演，為接下來的攻擊找藉口。

克宮新聞稿宣稱：「兩架無人機成為克里姆林宮鎖定的目標。在軍方和特種部隊使用雷達控制系統採取的及時行動後，兩架無人機被擊落。當時普亭不在宮內，也沒有其他人員受傷或物品損失」。

烏克蘭總統澤倫斯基三日閃電出訪芬蘭，將參加北歐五國領導人峰會。澤倫斯基三日在赫爾辛基的記者會上說，烏克蘭很快將針對俄軍發動反攻，並表示相信西方國家將提供現代化戰機。澤倫斯基訪問芬蘭期間，將參與一場區域峰會。出席者除了芬蘭總統，還有丹麥、挪威、瑞典以及冰島等四國總理。

積極尋求國際援助的澤倫斯基，一日接受華盛頓郵報專訪時表示，日前美方情報大規模外洩，他跟白宮沒有就此事進行過任何談話。

美國麻州空中國民兵成員特薛拉經由Discord平台洩露了大量秘密，揭露美國對俄烏戰爭的嚴峻評估，包括美國與北約為烏克蘭反攻準備的秘密建軍計畫、華府正在監視澤倫斯基在內的烏國高官，烏軍防空系統可能在數周內耗盡彈藥，以及美方要求烏方推遲紀念戰爭爆發周年而計畫的攻擊俄羅斯等。

澤倫斯基受訪時指出，密件曝光對華府與基輔都造成損害，還說自己跟其他人一樣，是從新聞報導獲悉此事，「我事前沒有從白宮或五角大廈收到資訊，我們沒有這個消息，我個人沒有，這絕對是個糟糕的事情」，也說此事對烏克蘭無益，「這對白宮的聲望沒好處，我相信對美國聲譽沒好處」。

在評論密件外洩事件時，澤倫斯基偶爾顯得惱火。他認為，這件事情是齣有些人可能感興趣的「電視節目」，但最終在緊要關頭幫了俄羅斯，「在某個地方，這是噱頭。在某個地方，就是醜聞。對我們來說，任何以某種方式提前通報我們敵人的資訊絕對是我們的負數，我在這一點沒看到任何好處」。