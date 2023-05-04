俄羅斯指控烏克蘭無人機襲擊克宮普京官邸

克裡姆林宮當地時間5月3日發表聲明稱，有兩架無人機對克裡姆林宮內普京的官邸進行了攻擊。俄羅斯軍方和特勤部門利用雷達控制系統及時采取了行動，擊落了無人機。事件沒有造成人員傷亡或財產損失。

聲明稱，"我們認為這些行動是有計劃的恐怖行為，是試圖攻擊總統的生命，它發生在勝利日前夕，也就是外國客人也計劃出席的5月9日閱兵式的前夕......"

聲明還表示，俄羅斯保留實施報復的權利。這意味著，莫斯科可能利用該事件為其將對烏戰爭進一步升級提供理由。

烏克蘭否認與無人機攻擊克宮有關

烏克蘭總統的一名高級官員說，基輔與這起無人機襲擊事件沒有任何關系，這是俄羅斯入侵烏克蘭14個月來對烏克蘭提出的最戲劇性的指控。

與俄羅斯執法機構有聯系的電報頻道發布了一段視頻，顯示一個飛行物逐漸靠近克裡姆林宮議會上院大樓的穹頂，並在抵達前發生強烈的光爆。路透社無法立即核實該視頻的真實性。

克裡姆林宮的聲明稱，無人機的碎片散落在克裡姆林宮的地上，但沒有造成人員傷亡或物質損失。

普京當時不在克裡姆林宮

俄新社稱，普京當時不在克裡姆林宮。周三在位於莫斯科郊外的新奧加廖沃官邸工作。

在俄羅斯社交媒體上流傳的另一個視頻顯示，在據稱的襲擊事件發生後，克裡姆林宮上空升起煙霧。

該視頻發布於周三凌晨，發布者是一個與克裡姆林宮有著一河之隔的社區居民小組。俄羅斯媒體，包括軍事新聞機構紅星電視台（Zvezda）都轉載了這個視頻。

俄羅斯國家通訊社塔斯社說，5月9日的紅場閱兵將照常進行。

莫斯科市長索比亞寧當天表示，該市已立即禁止未經授權的無人機飛行。

（路透社）

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