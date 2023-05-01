烏克蘭難民在美國經歷了什麼？

當俄羅斯在2022年2月開始大規模進攻烏克蘭時，已經懷孕6個月的安娜（化名）希望遠離戰火，於是選擇前往美國。

美國當局在俄羅斯入侵後的兩個月就啟動了「為烏克蘭而團結」（Uniting for Ukraine）的人道主義計劃。根據該計劃，來自烏克蘭的難民如果找到一個所謂的贊助人——住在美國並願意提供住宿和經濟支持的人，就可以進入美國並停留兩年時間。在頭12個月中，約有13萬烏克蘭人通過該計劃來到美國。

像成千上萬的烏克蘭人一樣，安娜在互聯網平台上的烏克蘭人尋找寄宿家庭群組中發布了一份請求。幾天後，她收到了來自田納西州一個家庭的信息。

為「籌款」而被剝削

當這位烏克蘭孕婦抵達寄宿家庭時，她發現自己處於一個意料之外的困難境地。她的贊助人先是一直拒絕幫她申請社會福利補貼。當她終於收到款項時，贊助人卻控制她花錢的方式。他們也沒有帶她去看婦產科，而是堅持讓安娜在家裡分娩。

此外，她幾乎每天都要到一個教堂向人們講述她的故事，英語不太流利的安娜說：「借此喚起人們的憐憫和以殉道者身份出現的行為讓我很不舒服。」據稱，她被要求這麼做是為了籌集資金來翻修一處廢棄的房屋，贊助人說他們想在那裡安置多達20名烏克蘭難民。

逃往庇護所

根據他們Facebook頁面上的資訊，這個家庭在七年前已經以「保護歷史遺產」為由進行了一次眾籌活動。現在，這個家庭又開始了新的募款活動，這次的名義是：「幫助烏克蘭難民在田納西州找到一個家」。

甚至安娜本人也曾幫助過修繕工作，她說：「他們只是把工具放在我手裡，說今天我們要刷牆或擦窗戶。」她不敢拒絕工作——一方面是出於感激，另一方面是因為她完全依賴贊助人。

與此同時，安娜和贊助家庭之間的關系繼續惡化。安娜說，當她的贊助人隨後將她安置在沒有正常廁所和熱水的房子裡時，她收拾好東西，在志願者的幫助下逃到了加州的一個婦女之家。通過新庇護所的志願者，安娜找到了幫助受戰爭影響的烏克蘭人的組織「Nova Ukraine」。

Nova Ukraine：「每十個婦女中就有一個遭遇暴力」

像安娜這樣的經歷當然是個例外，但她並非個案。另一位名叫齊妮亞的烏克蘭女子也通過Facebook找到了她在美國的贊助人——來自烏克蘭的一位同齡女性。但在一個月後，她帶著兩歲的女兒米莉安流落街頭。在齊妮亞目睹了針對她女兒的暴力行為後，她與贊助人發生了爭執。

「Nova Ukraine」的協調員莫伊塞娃（Katya Moiseeva）說，美國社會幫助烏克蘭人的意願非常強烈，許多美國人出於善意自願成為贊助人。不幸的是，其中有些人低估並且沒有能力承擔應盡的責任，沖突因此而生，難民們不得不另尋住處。去年有超過1200人向「Nova Ukraine」請求幫忙尋找住所，大部分是帶著孩子的婦女。莫伊塞娃指出，每十個婦女中就有一個曾經遭遇過某種形式的暴力。

欺詐、虐待、賣淫

在其他案例中也曾出現過欺詐的情況，例如，一些烏克蘭人——尤其是富有的烏克蘭人——同意每人預付2000或3000美元，以換取美國公民或居民為其擔保。但在轉帳後，這些「贊助人」卻消失無蹤。另一部分的難民則被要求作為廉價勞動力，提供例如看護、打掃衛生等服務。

DW在各個論壇上發布了一則測試用的假廣告，描述一名年輕的烏克蘭女性正在尋找「為烏克蘭而團結」計劃贊助人。很快就有十幾組人來表示能提供「陪侍」的工作機會，並且承諾「可以提供住所與安排贊助人」。然而，在進一步的溝通之後發現他們提到的不是單純的陪伴服務，而是與賣淫有關的「陪侍女郎」。

美國當局陷入兩難境地

穆謝德（Martin Muscheid）是一個尋找贊助人團體的組織者，他告訴DW他經常刪除來自第三國公民的廣告，其中又以尼日利亞人最常見。他們會向烏克蘭婦女承諾，如果這些婦女願意把他們帶到美國作為生活伴侶，就可以在美國找到贊助人。這是因為與烏克蘭女性或男子有關系的人也被允許根據人道主義計劃進入美國。

美國移民當局表示，在批准文件之前，每個贊助人都要接受審查。目前還不清楚到目前為止有多少烏克蘭難民在美國遭受了暴力和權利侵犯，負責管理移民的美國公民及移民服務局（USCIS）也沒有回答DW關於此事的詢問。

據「Nova Ukraine」的活動人士說，關於贊助人的認可規定給美國當局帶來了兩難：一方面，政府不想收緊該計劃的條件，以便讓美國人繼續幫助有需要的烏克蘭人。另一方面，欺詐、恐嚇和暴力侵害難民的案件表明，當局需要加強對贊助人的審核。

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】